A aula de Marina a Ciro

A foto de Marina Silva ao lado de Lula declarando apoio a ele constitui um dos mais belos momentos da política brasileira -- momentos que, infelizmente, são raros. Concentrada e firme, explica que a ameaça nazibolsonarista requer espírito público e, por isso, decidiu apoiar quem tem mais chance de tirar o país dessa rota nefasta de Bolsonaro.

Marina Silva chegou a ter 19% dos votos válidos na eleição de 2010 e 21% na eleição de 2014. Apesar do fraco resultado em 2018 (1%), não seria de estranhar que, entrando na disputa deste ano, poderia atingir facilmente os números de uma Simone Tebet ou de um Ciro Gomes.

Outra vantagem que Marina teria se tivesse se candidatado seria reavivar o "recall" eleitoral que certamente ainda vive, porém adormecido na memória de seus antigos eleitores. Ainda jovem, Marina iluminaria seu futuro político.

Marina deixou muito claro por que abriu mão de um mais do que possível soerguimento político: considera Bolsonaro a "ameaça das ameaças" à democracia e ao Estado de Direito e, por isso, apoiará o único candidato com chances concretas de vencer sua máquina de violações e fraudes eleitorais.

Marina tem tantas possibilidades quanto um Ciro Gomes, a quem venceu em 2010 e em 2018. Todavia, à diferença dele ela valoriza a democracia e pensa mais no povo brasileiro, que tanto sofre nas mãos de Bolsonaro, antes de pensar em si.

Espírito público. Eis a diferença de Marina para Ciro, que empurra uma candidatura capenga, sem chance nenhuma de resultado, só por birra, mesmo sabendo que está ajudando a "ameaça das ameaças" a continuar destruindo as instituições, a imagem e, portanto, o futuro deste país.

Tomara que a generosidade, o altruísmo e a empatia de Marina Silva permitam que daqui a quatro anos, com o apoio de Lula, ela seja uma das poucas opções que o país terá para a Presidência. Afinal de contas, Lula, então, será um octogenário e, por isso, dificilmente se candidatará à reeleição.

Aprenda com Marina Silva, Ciro Gomes. Ególatras como você nunca chegam a lugar algum. E você, seguramente, é um dos ególatras mais empedernidos e irresponsáveis que este país já viu. E está para se converter em vilão ao ajudar o pior presidente do mundo e da história do Brasil a ameaçar a todos com uma nefasta reeleição, por improvável que seja.

