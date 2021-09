A cabeça de Moraes

"De avanço em avanço, chegamos ao Velho Oeste", escreve o jornalista Alex Solnik sobre as ameaças de bolsonaristas ao ministro do STF Alexandre de Moraes edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Por Alex Solnik

No sangrento bang-bang dirigido por Sam Peckinpah, e realizado no México, em 1975, intitulado “Tragam-me a cabeça de Alfredo Garcia”, um latifundiário oferece 1 milhão de dólares a quem lhe trouxer a cabeça do sujeito que engravidou a sua filha.

Um senhor brasileiro, de cabelos grisalhos, chamado Márcio Nique, vulgo “Professor Marcinho”, preso hoje, disse, num vídeo recente, conhecer alguém disposto a bancar a mesma proposta torpe, sem detalhar valores, por outro motivo :

PUBLICIDADE

“Não vou dizer quem é, mas existe… pode me torturar… mas tem um empresário aí que tá oferecendo… tem até uma grana federal que vai sair o valor da cabeça de Alexandre de Moraes. Vivo ou morto. Para quem trazer ele”.

De avanço em avanço, chegamos ao Velho Oeste.

PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.