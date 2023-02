A "carta de Lynch" e a dinâmica opressiva do racismo estrutural

Apoie o 247

Conforme já havia nos alertado Malcolm X, a mídia é tão poderosa no seu papel de construção de imagem, que pode fazer um criminoso se passar por vítima e uma vítima se passar por criminoso. O que pode acabar induzindo os menos atentos, a odiarem os oprimidos e a amarem os opressores. Isto porque, todo opressor é um criminoso disposto a perpetuar os seus crimes na sociedade, naturalizando os mesmos e, em muitas das vezes, culpando o oprimido por suas práticas. Quando falamos de racismo, vem à mente de muitas pessoas o conceito rudimentar de uma agressão verbal ou de um xingamento ofensivo a cor da pele ou a origem étnica do outro. Talvez, por isso, muitos brancos ainda neguem a existência do racismo na sociedade, e alguns pretos digam que nunca o tenham sofrido.



Para além de simples um gesto ofensivo, o racismo possui algumas faces que costumam ser apresentadas em dinâmicas opressivas e, por vezes, sutis. Uma dessas dinâmicas que ainda hoje funciona com muito sucesso, se baseia na “Carta de Lynch”, um método de controle de escravos divulgado pelo escravagista William Lynch, um proprietário de escravos no Caribe, que fora convidado a apresentar uma nova estratégia para controlar a revolta dos africanos escravizados que estavam sendo deportados para os Estados Unidos. Lynch dizia que, se aplicado da maneira correta, o seu método manteria os escravizados africanos sob controle por, pelo menos, uns 300 anos. A bula do seu “remédio” ainda informava que a fórmula era simples e “todos os membros da família e empregados brancos” poderiam usá-lo.



Lynch selecionava um número de diferenças existentes entre os pretos escravizados e as potencializava, gerando medo, desconfiança, inveja e provocando traição entre os escravizados para assim controlá-los. Nesse trecho da carta, ele lista algumas diferenças a serem utilizadas: “Na primeira linha da minha lista está ‘idade’, mas isso só porque começa com a letra ‘A’. Na segunda linha, coloquei ‘cor’ ou ‘nuances’. Há ainda, ‘inteligência’, ‘tamanho da plantação’, ‘status da plantação’, ‘atitude do dono’, ‘se mora no vale ou no morro’, ‘leste ou Oeste’, ‘Norte ou Sul’, se tem ‘cabelo liso ou crespo’ ou se é alto ou baixo. ” A partir dessa diferenciação estabelecida entre os pretos, o escravagista deu instruções sobre como manipular essas diferenças em favor dos escravocratas.



Ele ensinava e advertia aos escravocratas, para que não se esquecessem de que o negro mais velho e o jovem negro, o negro de pele mais clara e o negro de pele mais escura, e o homem negro e a mulher negra, deveriam ser colocados uns contra os outros, gerando rivalidade e desconfiança entre eles através de um estereótipo de melhor aceitação. Lynch lembrava aos escravocratas, que era necessário fazer com que os pretos escravizados confiassem e dependessem deles. Eles deveriam confiar, amar e respeitar somente aos brancos que os escravizavam. Quando Lynch orienta para que os proprietários de seres humanos escravizados façam suas esposas, filhos e empregados brancos aplicarem o método no dia a dia, ele pode ajudado a estabelecer o que a doutora em Psicologia e escritora, Cida Bento, cunhou como “pacto narcísico da branquitude”, e que deu origem ao seu livro “O pacto da branquitude”, onde ela aborda o racismo sob a universalidade da branquitude e a forma nociva com que ela resiste a quaisquer mudanças que altere substantivamente a hierarquia das relações sociais.



Não é nenhum absurdo dizer que muitos pretos e pretas, inclusive alguns ditos militantes, acabam se aliando ao pacto da branquitude quando submetidos a alguma dinâmica “Lynchiana” de controle. Poderia citar como exemplo, os brancos influentes que emprestaram os seus perfis nas redes sociais para que alguns pretos e pretas, escolhidos, porque não dizer, à la carta de Lynch, pudessem falar sobre racismo estrutural e suas consequências na sociedade. A quem não tenha conseguido enxergar nesse movimento, uma nova forma de escolher o preto (a) da casa, aquele que passou pela validação branca antes de ser considerado suficientemente capaz de receber a atenção da branquitude. Ainda que a maioria desta branquitude não esteja disposta a abrir mão de seus privilégios, em prol daquele discurso racialmente engajado e reivindicador de direitos e igualdade.



No entanto, apesar do antirracismo para “inglês ver” que caracteriza ações como esta, esses pretos e pretas se sentiram afagados, aceitos, amados, validados como representantes dos pretos e pretas do país, e, por consequência de um ativismo que pode vir a se tornar individual, uma vez que foram alçados à condição de diferenciados, superiores aos demais. Demais estes, que, por sentirem preteridos em função dessa diferenciação muito elaborada por Lynch como forma de manter a todos sob controle, acabam por não se sentirem representados por aqueles escolhidos para falarem, na verdade, em nome de um “mea culpa” dos brancos. Isto posto, entra a desconfiança, a inveja e a rivalidade, o que impedirá uma verdadeira união racial em torno da causa e a necessária revolução para que ela seja defendida.



Recorro novamente a Malcolm X que já tinha observado que “muitos negros da chamada classe superior estão tão convencidos em impressionar os brancos, mostrando que são ‘diferentes’ dos outros, que não percebem que estão ajudando o homem branco a manter a sua opinião desdenhosa a respeito de todos os negros” A ideologia de Malcolm era o antídoto contra os métodos de Lynch. Ele também alertava que não se tem uma revolução quando se ama o inimigo e quando se está implorando ao sistema opressor para que ele te integre em sua estrutura. Revoluções destroem sistemas, e Lynch, assim como toda a branquitude escravocrata, sempre souberam disso. As escolhas das figuras do Capitão do mato, geralmente, um preto de pele mais clara, para tomar conta de seus iguais ou capturá-los em caso de fuga, e dos pretos da casa, aqueles que não dormiam na senzala com os outros e não eram submetidos às mesmas condições de tratamento, foi uma forma de conter uma revolução homogênea por parte dos escravizados.



Há quem diga que as coisas estão mudando. Mas, para quem? A branquitude continua dando as cartas e mantendo a sua estrutura racista de poder. Até mesmo, quando se propõem a serem antirracistas. Muitos pretos que hoje ocupam uma posição de representatividade, não estão preocupados em criar, de fato, novos espaços de poder para o povo preto. Estão apenas exercendo um poder que a branquitude lhes permitiu, graças ao seu bom comportamento perante a ela, ou às diferenças estabelecidas entre eles e os outros pretos. Fragmentados e desconfiados, seguimos sob controle. Uns menos controlados do que outros, mas impedidos, seja por má vontade ou por conveniência, de agir em defesa do coletivo e das diferenças estabelecidas pela branquitude em seu meio. Aqueles, como sinalizou Malcolm X, que hoje estão na classe superior, nem sempre estão lutando por aqueles que ainda se mantêm numa posição menos privilegiada. Estão defendendo os seus interesses para não voltarem para ela. É bom o Movimento Negro ficar esperto, ou, em breve, estaremos falando sobre o privilégio de alguns pretos dentro dessa estrutura racista e opressora.

