A cartada de Boulos

Numa manobra brilhante, Boulos agora é candidato a deputado federal.

lguém poderia perguntar: por que brilhante? Eu respondo: - Porque vai acelerar a sua futura chegada ao comando de importantes cargos executivos, porque poderá ajudar o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) a aumentar a sua bancada federal, livrando-se assim do problema da cláusula da barreira e, sobretudo, porque poderá ajudar o Brasil a sair dessa encrenca em que se meteu. Boulos será eleito e seguramente chegará a Brasília com a autoridade de milhões de votos. Sua força política, advinda principalmente de uma brilhante participação na última eleição municipal de São Paulo, do seu carisma, da sua capacidade de convencimento e negociação, lhe permitirá ser um dos principais protagonistas da esquerda na nova bancada de deputados da Câmara Federal.

Acredito que o agora candidato a deputado federal já começou bem, colocando-se como oposição ao deputado Eduardo Bolsonaro que, mesmo sendo do Rio de Janeiro, pior, alguém alheio aos problemas de São Paulo, alcançou a maior votação do pleito paulista de 2018, com 1,84 milhão de votos. Boulos é um forte candidato a quebrar esse recorde.

Além disso, levando em consideração o respeito e a admiração que o candidato goza na alta cúpula e numa grande parcela dos filiados do Partido dos Trabalhadores (PT), poderá, como sugerido pelo cientista político Alberto Carlos de Almeida, vir a ser, no caso da vitória de Lula, o futuro ministro da Habitação. Essa poderia ser uma boa solução para colocar em pauta e solucionar a grave crise habitacional existente em nosso país.

Já a disputa ao cargo de governador de São Paulo não acrescentaria nenhuma vantagem competitiva à sua precoce trajetória política. Lembrando que o sucesso nas urnas no estado de São Paulo passa pela resistência dos eleitores do interior paulista ao voto à esquerda. Seria uma disputa sem benefícios políticos ao Brasil, ao PSOL e muito menos ao candidato.

No entanto, deixo meu alerta aos estrategistas do PSOL e REDE: nem mesmo a candidatura de Guilherme Boulos e a formação da Federação Partidária entre os dois partidos garantem a formação de uma grande bancada para os partidos envolvidos. O estado de São Paulo possui uma alta densidade eleitoral e, por isso, também um grande quociente eleitoral (QE), mais de trezentos mil votos em 2022. Por outro lado, serão mais de dois mil candidatos disputando as setenta cadeiras a que São Paulo tem direito. De acordo com as novas regras de cálculo, um candidato somente assume uma das cadeiras disponíveis na Câmara dos Deputados quando consegue satisfazer duas condições: 1. O seu partido alcança um número de votos igual ou superior ao QE; 2. Sua votação é igual ou superior a 10% de votos do QE, no caso de ter alcançado aquele número, ou uma votação igual ou superior a 20% de votos do quociente eleitoral, quando a decisão for pelo cálculo das sobras.

Nas eleições de 2018, o PSL obteve uma votação que lhe dava um quociente partidário suficiente para ocupar treze vagas, porém conseguiu eleger somente dez deputados que obtiveram uma votação superior a 30.146 votos (10% do quociente eleitoral). Isso aconteceu com a imposição de votação igual ou superior a 10% do quociente eleitoral, imagina agora.

Portanto, o sucesso de uma parte do plano está subordinado à lista de candidatos.

