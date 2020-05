A combinação da pandemia, depressão e corrupção

Por Sérgio Fontenele, para o Pensar Piauí - Pelo andar da fúnebre carruagem brasileira, a Covid-19 vai seguir avançando de forma descontrolada, pois a tragédia já não é mais exclusividade daquelas regiões metropolitanas onde o novo coronavírus rapidamente se expandiu e praticamente colapsou os respectivos sistemas de saúde. A doença se espalhou pelo interior de todos os estados, onde é simbólica a quantidade de leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), necessários para salvar as vidas dos pacientes mais graves.

O problema é que a nação não tem um líder, é acéfala, o presidente Jair Bolsonaro e sua conduta necrófila e tresloucada, a todo custo, tenta destruir o isolamento social imprescindível à sobrevivência de centenas de milhares de pessoas. Ele justifica sua postura inaceitável – portanto, passível de destituição do cargo que nunca deveria ter ocupado, a não ser pela infeliz tradição tupiniquim da tragédia que marcou toda sua história –, em nome da retomada da economia e preservação dos empregos.

Mas o discurso de Bolsonaro parece ser apenas a justificativa oficial, que oculta seus verdadeiros interesses e objetivos, aos quais não se tem exatidão, mas conjecturas muito consistentes que apontam para o desespero de tentar, a qualquer preço, minimizar o desastre econômico que se abaterá sobre o Brasil. Ele ainda parece contar com o apoio de ⅓, o que em tese o garantiria num eventual segundo turno das eleições presidenciais de 2022, mas a consolidação do fracasso de sua política econômica neoliberal poderá atrapalhá-lo.

Brasil é o epicentro

Os planos de Bolsonaro são prejudicados também em função da dimensão que a pandemia toma no País, caminhando rapidamente para os 200 mil casos confirmados e ultrapassando a marca das 13 mil mortes oficiais por Covid-19, sendo que o número real, incluindo a subnotificação, deve ser bem maior. Afinal, o Brasil já é apontado como o atual epicentro mundial da Covid-19, superando inclusive os números dos EUA, o líder oficial desse lamentável ranking internacional, e a tendência verde-amarela é seguir aprofundando sua liderança infeliz.

Por essas e outras, o desespero do atual inquilino do Palácio do Planalto, envolvido até o pescoço, junto com seus filhos, no inquérito que apura a suposta interferência presidencial na Polícia Federal (PF) – em especial na Superintendência da PF no Rio de Janeiro –, que estaria investigando os rebentos do presidente. A revelação do vídeo da reunião ministerial ocorrida no dia 22 de abril, na qual o presidente berra e xinga, ao cobrar do então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, pode engrossar o caldo.

Na ocasião, como é do amplo conhecimento, Jair teria dito a Moro que não “vai deixar f… com alguém da minha família”, diante de todo o primeiro escalão, ao justificar a necessidade da substituição do superintendente da PF carioca, o que comprovaria a interferência política na polícia judiciária. O somatório desses elementos pode não só frustrar o sonho da reeleição a presidente da República, em 2022, como impedir que sequer consiga terminar o atual mandato. Estar-se-á diante de um dos momentos mais trágicos da vida nacional.

