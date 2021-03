A competência de Bolsonaro se deve ao Coronavírus

Bolsonaro é um incompetente para pilotar um país tão diverso e cheio de desafios como o Brasil, e precisava do medo das pessoas frente à doença da COVID-19, da instabilidade que o medo produz no imaginário das pessoas edit

A verdade é que a pandemia da COVID-19 foi a maior bênção que poderia existir, neste caso para um “ser humano”, o sr. Jair Messias Bolsonaro. Sem o Coronavírus, este genocida já estaria fora do Poder há muito tempo. Passo a explicar.

Qual é a capacidade que Bolsonaro tem para Governar um país tão complexo quanto o Brasil? Nenhuma! Não se preparou para isso.[1]

Faço uma pergunta simples ao eleitor de Bolsonaro: você conhece algum projeto sério que este rapaz tenha apresentado na Câmara Federal nos 30 anos, repito: trinta anos que ficou lá ganhando (fácil) nosso dinheiro? Não. Você não conhece porque não existe. Um cidadão desses que, como deputado, não foi capaz de dialogar nada substantivo ao País teria alguma condição de dialogar com outros presidentes das nações do mundo para trazer benefícios (exemplo: vacina) ao nosso Brasil?

Você pode achar que estou exagerando. Não, não estou. Para que uma pessoa possa se tornar Presidente de um país tão gigante quando o Brasil precisa entender questões BÁSICAS de gestão, de soberania, de interculturalidade, de relações internacionais, de políticas públicas (sobretudo, saúde, educação e dimensão social da vida humana). Não basta apenas colocar os mais “competentes” lá nos ministérios se não entender o BÁSICO sobre cada área, como pilotar o navio, como exigir diretrizes mínimas, como passar o bastão da governança. Bolsonaro não aprendeu nos 30 anos de deputado esses elementos mínimos necessários. Por quê? Queria farrear; queria apenas ganhar o dinheiro fácil de deputado federal; queria tão somente ter poder e regalias na Câmara.

Veja aqui na última frase o que fará Bolsonaro desejar ser Presidente. Imagino que no primeiro momento foi uma brincadeira que deve ter feito com amigos. E isso foi envaidecendo seu ego (gigante). A seguir, a sede por mais poder e mais regalias, faz com que este homem decida “entrar na disputa” pelo Palácio da Alvorada[2].

Suas frases fanfarronas (que mostram a essência de um ser pobre) faziam algumas pessoas rirem. Outras, porém, pequenas como Bolsonaro na inteligência transversal (nem saberão o que eu quis dizer com “transversal”), ou que tenham a sua mesma personalidade: machista, fascista, preconceituosa etc., esses viram num ser oco a “capacidade” de fazer voz ao oco que grita de cada um deles. E fizeram, com fake news e todo conjunto de baixeza, a voz de Bolsonaro ecoar. E, dados outros “acidentes” na República, injustiças do Sistema Colonial que imperam nas instâncias de poder no País[3], Bolsonaro (nem mesmo ele acreditava) torna-se Presidente do Brasil. E agora?

O antes deputado inútil, nem era lembrado de sua existência pela imprensa, pelos órgãos de controle, pela OAB, pela CNBB, pelos movimentos sindicais e populares. Enfim, quase ninguém sabia que esse ser existia e tinha um mandato de congressista no Parlamento brasileiro. Agora, suas RACHADINHAS estavam expostas; seus filhos milicianos, na mira da Justiça; sua esposa, cheia de “rolo”. Portanto, as vísceras da podridão de três décadas sugando do contribuinte, finalmente visíveis em todos os canais de tevê e da internet. E agora?

Bolsonaro precisa se manter no Poder por algum tempo[4]. Não somente para seu berço esplêndido na cadeira de Presidente do Brasil, todavia, a fim de não sair preso por tantos crimes que cometera (e em sua esquizofrenia e vaidade, nem lembrara que eram tantos) junto com seus 4 filhos, os militralhas.

Opa! É aqui que reside a “gestão competente” da pandemia da COVID-19. Se não existisse Coronavírus, as pessoas estariam vendo que seu desemprego se deve ao Presidente do Brasil; que a gasolina e o gás nas alturas é culpa deste Governo ruim; que a carne e toda a comida a preço de outro, não tem outro responsável senão Bolsonaro; que seus ministros não sabem nem mesmo onde é o interruptor que liga a luz de suas salas, tampouco, apresentar projetos que desenvolvam o Brasil.

Isto é, Bolsonaro é um incompetente para pilotar um país tão diverso e cheio de desafios como o Brasil, e precisava do medo das pessoas frente à doença da COVID-19, da instabilidade que o medo produz no imaginário das pessoas. Uma vez em pavor (seja pelo medo da morte frente ao vírus, ou da fome, ou do desemprego), as pessoas ficam fracas e manipuláveis. E Bolsonaro, competente que é quando o assunto é morte, resolveu jogar com a dor e o temor das pessoas.

Além de se esconder atrás do vírus para que as pessoas não percebam a sua incapacidade, em meio a uma pandemia grave como essa existe outro agravante: nem o Congresso Nacional, nem o Poder Judiciário, jamais iriam afastar um Presidente da República eleito, pois isso causaria uma comoção que eles não conseguem medir o impacto.

Portanto, é graças à COVID-19 (e o descontrole pandêmico) que Bolsonaro se mantém mais tempo no cargo: para proteger-se o quanto possível das implicações de ordem delituosa, e para curtir mais alguns dias o vento que brota no Lago Paranoá (em Brasilía) e, antes de viajar o mundo, passeia pelos vitrais do Palácio da Alvorada, por ele (des)ocupado...

....................

[1] Aliás, a única coisa que esse homem se preparou na vida foi para “comer gente”. Inclusive usava o dinheiro da verba de gabinete quando era Deputado Federal com essa intenção vulgar, porque este sr. não passa de um ser vulgar, sem escrúpulos, sem inteligência emocional, sem raciocínio plural, sem caráter dignificador. E são palavras dele, não minhas.

Veja esse vídeo em que Bolsonaro fala para quê usava o Auxílio Moradia que o povo lhe pagava:

https://www.youtube.com/watch?v=HwwMlyQkw2Q

[2] Sim, lá não é de onde se governa, mas onde os presidentes dormem. Bolsonaro nunca quis o Planalto; queria o Alvorada.

[3] Leia-se: o Golpe de 16; a prisão sem provas do líder das pesquisas presidenciais, seu concorrente; e as narrativas de hiperressonância da Operação Lava Jato (a síntese do sistema colonial que nunca acabou no Brasil).

[4] Bolsonaro quer que a COVID-19, assim como ele, tenha pelo menos um mandato inteiro de domínio no Brasil. E se for assim, teremos de conviver por 4 anos como o Coronavírus e com o Bolsonavírus. É muita tragédia para um País só...

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.