A destituição de Bolsonaro: quando não se tem lei se faz uma

Nas três próximas semanas teremos mais uma surpresa no Brasil, uma invenção de uma lei para retirar Bolsonaro do Governo! Pode parecer algo surpreendente, mas as pessoas ainda não avaliaram o que ocorrerá nas próximas semanas em termos da epidemia e na solução que se achará para o problema.

Temos que olhar essa epidemia com o seu próprio tempo, a quantidade de mortos nela é proporcional a dois fatores, o número de infectados que se tem duas semanas antes e a organização do sistema de saúde, para entendermos melhor a taxa de mortalidade do vírus em função da capacidade de organização do sistema de saúde temos que voltar para o início da epidemia na cidade de Wuhan e na província de Hubei no início da epidemia, na cidade, foco inicial da pandemia a taxa de fatalidade foi calculada em 4,9% e na província em torno de 3,1%, valores extremamente altos que o NHC (Serviço Nacional de Saúde Chinês) estimou em 55.924 casos em 20 de fevereiro de 2019, 3,8%, um número extremamente alto, porém não foi o pior.

Quando em 2 de março de 2020 foi calculada a primeira taxa de fatalidade nos USA o valor atingiu um pouco mais de 10%, decrescendo com o tempo para 1,82% em 18 de março de 2021. Dos grandes países o pior foi a Grã-Bretanha, que sem nenhuma medida restritiva atingiu uma taxa de fatalidade de quase 25% em 11 de abril de 2020. Países extremamente cuidadosos, como a Noruega e Nova Zelândia tiveram baixíssima taxa de infecção pelo número de habitantes e taxas de fatalidade de 0,77% e 1,06%.

Porém o mais interessante é nos atermos a variação ao longo do tempo, ou seja, nos USA a variação é aproximadamente de 5:1, já a Grã-Bretanha é quase 10:1. O que significa isso? É que com um descontrole nas medidas de prevenção pode variar a taxa de fatalidade 10 vezes maior do que no período controlado. Mas não devemos ficar por aí, nem os USA nem a Grã-Bretanha não entraram em colapso total os seus sistemas de saúde, houve por exemplo locais quase em colapso, como a cidade de New York.

O que pode se tirar dessas observações para o Brasil? Se o sistema colapsar, a fatalidade poderá atingir nos locais onde o sistema colapsar, até 10 vezes mais mortos que antes disso, por exemplo, se o sistema colapsar na região sudeste do Brasil e essa tenha uma média de 2000 óbitos por dia, podemos chegar facilmente a 20.000 óbitos nessa região por dia. Se houver um colapso sincronizado em todo o sistema de saúde nacional o número chegará a perto de 30.000 óbitos por dia, que em uma semana corresponderá a 210.000 óbitos.

A outra condição necessária para que haja esse número de óbitos é o número de infectados, algo que pela baixa testagem que se tem no Brasil esperamos que não forneça tantos infectados exigidos para os 30.000 óbitos.

O que quero chamar atenção é que o que vem nas próximas semanas não é simplesmente os 3.000 óbitos por dia que temos no dia de hoje, mas algo bem maior que diria numa estimativa grosseira, acima de 5.000 e simplesmente números de tal valor deixarão marcas em praticamente todas as famílias brasileiras civis e MILITARES, colocando em xeque a própria presença do comando do país principalmente para aqueles que apoiavam.

Este cenário de mortes alucinantes colocará em pauta tanto para os tradicionais adversários do governo como antigos aliados a necessidade de retirarem o presidente do posto, mesmo que não se tendo lei para fazê-lo tenha-se que criar leis para isso!

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.