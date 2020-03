A disseminação do ódio (também) é virulenta e letal!

Existe sim, uma casta de pessoas comprometidas com tudo que existe de reacionário e sem moral em se tratando de cidadania e igualdade de direitos no Brasil.

Houve um espetáculo ontem, dia 15, que demonizou a nossa CONSTITUIÇÃO, vimos brasileiros pleiteando a volta do ATO INSTITUCIONAL NÚMERO 5; o eletrizante A.I.5, que fechou o CONGRESSO NACIONAL, e cassou direitos políticos.

Existe um vírus no ar, é óbvio; e independente de sua gênese e (objetivos), ele pode matar: Sendo ou não; uma arma biológica. Cuidados são necessários e precisamos de proteção, porém sabemos que há desigualdade de recursos em relação ao tal enfrentamento; que segundo o presidente Emmanuel Macron: é uma guerra.

Algumas centenas de manifestantes mascarados de verde e amarelo demonstram que existe uma casta odiosa que defende e infecta o sistema populacional neste país: vibrando e desejando que o regime se transforme numa NEO-DITADURA LETAL.

Claro que o festim de ontem tinha em sua representatividade Homens brancos, militares, e burgueses racistas que na hora de levantar a bandeira do "fascismo" não se incomodam com nenhum vírus, por mais infectante que este possa ser...

Muito mais importante é lutar pelo IMPERIALISMO RELIGIOSO E OBSCURANTISTA (que beira à tirania), do que ficar de quarentena em casa. Afinal de contas, o coronavírus também parece estar circulando no sangue presidencial.

Há poucos dias morreu um líder do governo; há dois anos morreu uma vereadora e seu motorista - morrem todos os dias homens, mulheres e crianças de dengue, rubéola, fome e por homicídios, mas as autoridades estão muito preocupadas com o ataque viral de um ser provido de RNA ( ácido ribonucleico) que precisa de um hospedeiro com DNA (ácido desoxirribonucleico) para se fazer organicamente existente.

A gripe também pode matar, principalmente quando o infectado não pode repousar e se nutrir para que seu sistema imunológico liquide o agente infeccioso viral. As viroses (em geral) não tem cura, mas parece que o CORONAVÍRUS é o MITO da vez: guardadas, é claro, as devidas proporções.

#LEIABRAZILEVIREBRASIL