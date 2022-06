A dor dos outros

Apoie o 247

Num belo ensaio sobre fotografias de guerra, Susan Sontag criticou a cobertura jornalística das vítimas que morriam nas frentes de batalha. O seu argumento é que faltava empatia no olhar dos fotógrafos e cinegrafistas para com o sofrimento dos feridos e mortos.

Estamos acostumados com a exposição das estatísticas macabras dos atingidos pelas catástrofes, e isso retira do coração de quem vê o sentimento de identificação humana com as vítimas. Ninguém empatiza com números e nomes. Cada pessoa que morre, sofre ou chora pela desgraça que se abateu sobre si, é uma pessoa, tem uma história de vida, família e sentimentos.

Catástrofes como a que resultou na morte de 128 pessoas no Recife e mais de 9 mil desabrigados, sobrevivendo da solidariedade pública, necessitam muito mais do que o olhar da sociedade. Exige uma reflexão sobre a clamorosa desigualdade social que existe entre nós. Silenciosa e persistente, ela se escancara como uma tragédia humana nesses momentos, como se nunca estivesse ali diante de nossos olhos.

É triste perceber que quem perdeu toda família e sua casa vai continuar a lutar sozinho, apesar das manobras retóricas e eleitoreiras das autoridades públicas e da ajuda emergencial da comunidade. A pergunta que não cala: qual o significado de sobreviver, numa sociedade insensível e desigual (como a nossa), quando se perdeu tudo ou quase tudo. Pergunta que nos diz respeito diretamente como membros dessa comunidade humana e social.

