A Economia ou conceitos que não mia, não late, não morde.

Sérgio Rubens Ribeiro

Psicólogo e Especialista em Gestão Universitária.

Mas o que vem a ser as tais incertezas do mercado, o que leva os senhores da economia a dogmas que levam aplicadores do mercado, como cordeiros, a pôr os pés no freio? As crenças, em que se fundamentam, são simples, aparecem quando o governo fala em "minha casa minha vida", três refeições por dia a todos os brasileiros, aumento de investimentos em educação, saúde, reindustrialização e itens claros ligados aos grupos sociais.

São assim: desmentem o dogmatismo barato, usando um linguajar obscuro, feitos com o intuito simples de a maioria da população, ficar assistindo, sem entender com clareza, e sempre terá a certeza, que para o pobre, não existem caminhos, pois é o que se ouviu, restando há cada qual se conformar, pois na verdade restarão aos investidores, diga-se especuladores, ampliar suas rentabilidades aos altos custos dos juros altos.

Pergunta-se, então? A quem interessa os juros altos, a não ser aos que vivem criminosamente dessa agiotagem OFICIAL, aí residem as tais "incertezas do mercado", não se fala em aplicar na capitalização das empresas, mas aos que subsistem do dinheiro PARADO e de seus DIVIDENDOS. É o dinheiro MORTO! Gerando frutos podres aos especuladores nacionais e estrangeiros, pois esses lucros não caminham com riscos.

Essa sim! é "a incerteza", pois de antigas datas ouvimos a cantilena , de outro "Campos", o avô, que passou para o Delfim , que repetia " DEIXA O BOLO CRESCER" para depois dividir… e assim passaram gerações na beira do fogão, esperando o bolo crescer, mas aos pobres restaram sempre o cheiro do mesmo, ou a perversidade do mercado e o seu egoísmo sem fim.

