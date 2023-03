A Economia ou conceitos que não mia, não late, não morde

Apoie o 247

ICL

Parte 2

"Absurdo! Empregada doméstica, indo à Disney", "pobre ou preto, estudar em Universidades Federais"! essas certezas formam as INCERTEZAS do mercado, que isso não suportam e é muito fácil de explicar, engolem o Lula, mas não! Seus PROJETOS sociais!

Agora aparece o cientificismo do "economês" feito sob medida, pelo tal Campos Neto, para ser a camisa de força para engessar o país ao alvedrio dos que sempre lucraram; dos que desmontaram fábricas no Brasil inteiro e foram comprar na China contêineres para revender os mesmos produtos que fabricavam no Brasil, por exemplo, tecidos, e assim, se livrando das folhas de pagamentos, encargos financeiros com impostos, tornando-se revendedores, especuladores e demais formas do dinheiro fácil.

A incerteza do mercado é a certeza da mais-valia, da meritocracia da bajulação e servilismo escravocrata, como afirmou o vereador de Caxias, no Rio Grande do Sul, sem quaisquer intermediações ou regras, a não ser, se permitem muito, através do bom senso, e os argentinos agradecidos, repetindo o tempo das migrações brasileiras, quando negros escravos foram substituídos na lavoura por europeus, especialmente alemães e italiano. Ele, o vereador, deve ser um desses descendentes, originado daquele período - o gato do que usa cuida.

As escolas e Universidades, todas, precisam voltar a ensinar Estudos Sociais, para que o próprio povo se conheça e em quaisquer concursos públicos ser exigido como disciplina nos pré-requisitos.

