A fábrica de notícias ultraprocessadas de Bolsonaro

Uma frase me chamou a atenção no artigo de Míriam Leitão na edição desta quinta-feira (19) do Globo: “Eles usam fragmentos de verdade para construir suas mentiras”.

”Eles”, no caso, são os sites bolsonaristas que, a partir de falsas informações difundidas por Bolsonaro e outros integrantes do governo, são responsáveis pela propagação de mentiras, das fake news.

O artigo é uma espécie de resposta/esclarecimento sobre as estapafúrdias afirmações dos generais Braga Netto, ministro da Defesa, e Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria Geral da Presidência, de que não houve ditadura no Brasil. Ambos mentem, descaradamente, sobre um fato histórico.

Isso me remete à produção dos ditos alimentos ultraprocessados, que “aproveitam componentes de outros alimentos e têm sabor que as pessoas gostam e viciam”, segundo o professor Carlos Monteiro, do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo (Nupens/USP).

O Nupens foi o criador da Nova - classificação dos alimentos segundo o nível de processamento -, usada na formulação do Guia Alimentar para População Brasileira, do Ministério da Saúde.

O Guia resume os ultraprocessados assim: “Formulações industriais feitas inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos (óleos, gorduras, açúcar, amido, proteínas), derivadas de constituintes de alimentos (gorduras hidrogenadas, amido modificado) ou sintetizadas em laboratório com base em matérias orgânicas como petróleo e carvão (corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e vários tipos de aditivos usados para dotar os produtos de propriedades sensoriais atraentes). Técnicas de manufatura incluem extrusão, moldagem e pré-processamento por fritura ou cozimento.”

Da mesma forma age o “esquema Bolsonaro de desinformação”, criando fatos inexistentes a partir de meias verdades ou fragmentos de verdade.

Uma tática perigosa para a democracia, da mesma forma que os “alimentos” ultraprocessados podem ser perigosos para a nossa saúde.

Há que se ter muito cuidado, portanto, evitando o uso constante de ultraprocessados e o “consumo” dessas falsas informações criminosas que atingem em cheio a nossa frágil democracia.

