A falácia do 'salto alto'

É como se Lula e seu partido tivessem que se ajoelhar no milho, para se penitenciar pela liderança em todas as pesquisas de intenção de voto edit

Por Bepe Damasco

Não são poucos os lutadores políticos e sociais do campo progressista que insistem em identificar o “salto alto” da pré-campanha de Lula à presidência da República como um problema sério e paralisante a ser superado.

O estranho é que a preocupação nunca vem acompanhada da citação de um fato concreto sequer que corrobore a hipotética acomodação política do candidato a presidente que concentra a esperança de todos que sonham com a reconstrução do país.

Por acaso revela acomodação o movimento que Lula faz em direção ao centro político, ao detectar corretamente que muito mais do que uma eleição está em jogo o embate entre a civilização democrática e a barbárie fascista/bolsonarista?

Como considerar acomodado um candidato cujo avanço da presença nas redes sociais é reconhecido por empresas e especialistas da área?

Que diabo de salto alto é esse que faz com que Lula venha concedendo um sem número de entrevistas diárias a emissoras de rádio, especialmente para programas com forte audiência e penetração nas camadas populares?

Como pode Lula ser acusado de “dormir em berço esplêndido”, se ele tem viajado pelo país fazendo contatos que vão praticamente de A a Z do espectro político?

Como apontar um clima perigoso de “já ganhou” na campanha de um candidato que, sempre que possível e as restrições impostas pela lei eleitoral permitem, reúne milhares de pessoas para ouvi-lo, como aconteceu recentemente na Uerj, no Rio de Janeiro?

O que tem a ver com acomodação e arrogância o esforço que o PT faz para dar vida à federação com os partidos de esquerda? Cabe lembrar que a federação só não será maior porque o PSB desistiu de participar.

Claro que a campanha tem problemas, como todas. Aliás, quanto maior é a envergadura política de uma campanha, mais é necessário administrar a usina de problemas de toda ordem que surgem. Também espero uma eleição dificílima, pois teremos contra nós as forças da mais baixa extração presentes na sociedade, a autêntica essência do mal.

Eleição, como tem alertado o José Dirceu, se decide na dinâmica da campanha. O exercício da crítica entre nós, claro, é sempre bem-vindo. Melhor ainda se pautado em fatos reais, e não em elucubrações abstratas.

