A farra do boi em Dubai

A notícia da viagem do presidente para Dubai correu como um raio pelo Palácio do Planalto. Todo mundo queria uma vaguinha na comitiva edit

por Ediel Ribeiro

“Eu poderia estar aqui com dinheiro público, que ainda assim seria lucrativo e saudável para o Brasil.” (Eduardo Bolsonaro)

Rio - Bolsonaro e os filhos, vocês sabem, adoram viajar. Qualquer coisa é motivo para o presidente e sua trupe pegar um avião da “Air Force Drug”, encher de amigos e sair por aí.

Por isso, a notícia da viagem do presidente para Dubai correu como um raio pelo Palácio do Planalto. Todo mundo queria uma vaguinha na comitiva.

O governo do presidente Jair Bolsonaro deve gastar R$ 3,6 milhões com a viagem de 69 membros do Executivo federal a Dubai.

Até o momento, o governo já gastou R$ 1,17 milhão entre passagens aéreas e diárias para integrantes de nove ministérios, da Vice-Presidência e de seus familiares.

No entanto, o gasto em diárias deve ser ainda maior. Uma diária no hotel onde está hospedada a comitiva, em Dubai, varia entre R$ 1.652 a R$ 1.927, por dia por pessoa.

A ida de Bolsonaro para os Emirados Árabes Unidos está prevista para acontecer no dia 15 de novembro.

Eduardo Bolsonaro, no entanto, já foi na frente. O 03 resolveu levar a esposa e a filha na comitiva de governo para Dubai para passear e fazer compras em shoppings.

Eduardo Bolsonaro procurou explicar a vinda de sua esposa, Heloísa Wolf Bolsonaro e da filha na missão oficial: “A minha esposa, além de tudo me ajuda, e se eu não trouxesse minha filha, eu dificilmente veria ela crescer”.

Enquanto isso, nos corredores do Palácio do Planalto

- Bolsonaro vai viajar! Bolsonaro vai viajar, outra vez! - gritou um assessor do presidente.

O pessoal que estava jogando cartas no gabinete entrou em pânico:

- O presidente vai viajar!? E a gente aqui se matando de trabalhar, sem saber de nada! - berrou um assessor.

- Ouvi dizer que dessa vez ele vai levar todo mundo - disse um funcionário, eufórico.

A correria foi geral pelos corredores do Palácio.

- Onde está a lista de reservas? - quis saber outro assessor.

O secretário do presidente:

- Deve ser alguma viagem secreta. Nem eu fiquei sabendo.

- Que nada, acho que ele quer sair escondido da imprensa. Da última vez, encontraram cocaína no avião. Deu maior confusão.

- Já pensou se os jornalistas estão no aeroporto quando chegar essa multidão? Vai sair na capa da ‘Folha’, aquele jornal comunista de São Paulo - vaticinou o contínuo, que sempre pensa no pior.

Um ascensorista apareceu afobado:

- E o Sérgio Reis, será que vai estar nessa? Sou fã dele.

- Se ele não estiver preso ou em algum show, certamente irá - respondeu o assessor.

E todo mundo correu para a porta do gabinete do presidente, que saía do banheiro, com os olhos vermelhos e ficou espantado:

- Aconteceu alguma coisa?

O secretário:

- O pessoal ouviu dizer que o senhor vai viajar e está todo mundo aí fora querendo uma vaga na comitiva.

Bolsonaro tentou disfarçar:

- Eu? Bem, eu vou…

O secretário:

- Dubai, acertei? - Tá rolando na internet um vídeo do seu amigo, o secretário da Pesca, Jorge Seif, curtindo uma praia em Dubai. Todo mundo já viu. Tá todo mundo querendo participar dessa viagem de "trabalho-passeio".

A moça do cafezinho, que chegou atraída pelo boato da viagem:

- Gente, acabei de ver na internet uma foto do Eduardo com a família fazendo cosplay da novela ‘O Clone’. Que fofo!

A foto, realizada no Central Market Souk, um shopping de Dubai, que inclui trajes e maquiagem utilizados na sessão, custou R $955.

- Com esse dinheiro eu comprava quase 10 botijões de gás. - sussurrou o ascensorista.

Bolsonaro torceu o nariz e gemeu:

- Nunca ouvi tanta besteira na minha vida! É uma viagem a trabalho, taokey?

Bolsonaro amassou discretamente uma lista de nomes que já lhe haviam passado e perguntou, furioso:

- Quem vazou essa informação? Aposto que foi o Mourão!

Hamilton Mourão, se estivesse em Brasília, certamente não iria gostar nada dessa insinuação. Mas mourão já estava curtindo a piscina do hotel, em Dubai.

