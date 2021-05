A fome voltou

A fome volta a se alastrar no Brasil! Chega a cerca de 120 milhões o número de pessoas em estado de insegurança alimentar, segundo pesquisa da Rede Pensann.



Na década de 90, me envolvi com a Ação da Cidadania Contra a Fome e a Miséria e Pela Vida, capitaneada pelo sociólogo Betinho. Fui membro da coordenação no estado de São Paulo.



Depois, no governo popular, fiz parte do CONSEA: Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da Presidência da República.



Foi um tempo de luta contra fome, o quadro, já há muito denunciado por Josué de Castro, era muito grave, mas, graças à luta hercúlea de muitos brasileiros e brasileiras, saímos do mapa da fome, em 2014, segundo a ONU.



Por causa da postura reacionária da direita, ainda embrionária, porém, já antecipando o vigor que ganharia, o feito não foi devidamente celebrado, os nomes de Josué de Castro, de Betinho e de Lula, entre outros, não foram devidamente honrados.



Nos esquecemos de que não apenas havíamos ganho a batalha contra a fome, mas, impedido o surgimento de uma sub-espécie humana no Brasil.



Esse anticlímax, fruto do crescimento da postura à direita, prenunciava o quadro que hoje vivemos, marcado por todo tipo de retrocesso.



Daí passamos a assistir o prenúncio do terror!



Disse Teresa Campelo em outubro de de 2016: "O congelamento de gastos públicos por 20 anos, aprovado pela Câmara ameaça o conjunto de políticas que permitiu a ascensão social de milhões de brasileiros ao longo dos últimos anos, avalia a ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campello.“Com a PEC 241, (no Senado PEC 55) chegaríamos em 2036, na melhor das hipóteses, com recursos que tínhamos no inicio dos anos 1990”, alerta." Segundo Tereza Campello: “A chance de o Brasil voltar ao Mapa da Fome é enorme”. Entrevista à Alerta Social (26/10/16)



Estamos diante de um retrocesso não apenas político e social, mas, humanitário. Um crime hediondo! Estes são os novos sinais, que nos apontam para um cataclismo social. Não podemos correr o risco de ver semelhantes nossos, brasileiros e brasileiras, colecionando, novamente, enfermidades e óbitos, antecipando o ressurgimento de sub-espécie humana que, com a vitória sobre a fome, havíamos debelado.



Profissionais da saúde já informam casos em que o paciente os procura, julgando estar com sintomas de Covid, quando, de fato, estão com sequelas da fome. Há uma nova epidemia no país!



Fica a constatação de que estamos sob a promoção da barbárie!



Nossa luta, portanto, muito mais do que ideológica, é humanitária!

