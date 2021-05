Não faltarão críticos de lado a lado na tentativa de rasgar a foto em pedacinhos. Não importa. Para mim, é a foto do ano. edit

Por Alex Solnik

Mal pude acreditar ao ver a foto estampada hoje de manhã aqui no 247. Chequei se não era antiga. Não podia ser, os dois estavam de máscara. Lula, de paletó cinza e camisa clara. Fernando Henrique, de pulôver cor de tijolo e camisa azul e branca. E o aperto de mão dos tempos pandêmicos: o encontro de punhos cerrados.

Eles não se encontravam desde 2017.

Quando eu disse ontem, no Boa Noite 247, que esperava ver essa foto no aniversário de 90 anos de Fernando Henrique, a 18 de junho, eu não sabia que ela já tinha acontecido durante almoço na casa do ex-ministro de ambos, Nelson Jobim, na semana passada.

Somados aos 75 anos de Lula, eles têm 165.

Nos últimos 27 anos eles governaram o Brasil durante 16 – oito cada um.

Ambos são presidentes de honra dos seus respectivos partidos.

O PT tem 41 anos de história; o PSDB, 33.

Em 2018, o PSDB elegeu quatro governadores; o PT, três.

O PSDB elegeu 512 prefeitos; o PT, 179.

O PSDB tem sete senadores; o PT, seis.

O PT tem 53 deputados federais; o PSDB, 33.

O PT tem 85 deputados estaduais; o PSDB, 67.

O PSDB tem 4377 vereadores; o PT, 2655.

O melífluo Aécio Neves, neo-bolsonarista que não honra a memória de seu avô acusou o golpe: jogou pedras em vez de atirar flores.

Não faltarão críticos de lado a lado na tentativa de rasgar a foto em pedacinhos.

Não importa.

Para mim, é a foto do ano.

