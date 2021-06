A foto do impeachment

"Não é preciso listar duzentos motivos para justificar o início do processo. Basta um só: a foto de Bolsonaro tirando a máscara do menino que veste a 'amarelinha' da seleção", escreve o jornalista Alex Solnik edit

Por Alex Solnik

A foto em que Bolsonaro, sem máscara, tira a máscara de uma criança que pegou do colo do pai, ontem, em Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte é a prova mais contundente de sua intenção de espalhar o vírus e infectar o maior número possível de pessoas para acabar com ele.

A cena me deu asco e nojo. Não sei como aquele pai pôde deixar aquilo acontecer.

A máscara é tida pelos cientistas do mundo todo como a proteção mais eficaz contra o vírus, além da vacina. E que deve ser usada até mesmo por quem já se vacinou duas vezes.

Nenhum líder da Europa aparece em público sem máscara, apesar de a vacinação estar muito mais avançada que no Brasil, porque o exemplo do líder é fundamental.

Essa foto, que espanta e entristece o mundo, deveria estar na capa do superpedido de impeachment suprapartidário que deverá ser apresentado a Lira na próxima quarta-feira.

Felizmente líderes partidários perceberam que “unidos, jamais serão vencidos” ou que “a união faz a força” como se dizia no século passado.

Recusar pedido de impeachment da esquerda, Lira já recusou; mas irá recusar um em que além do PT e outros da esquerda também estejam deputados do DEM, do PSL, do PSDB, PV, Cidadania?

Impeachment só é vitorioso se expressar o desejo da maioria da nação, representada pela maioria dos partidos.

É o que acontece agora, a nação cada vez mais aflita, angustiada e revoltada à medida em que a pilha de cadáveres aumenta.

E o medo de ser o próximo.

Pedido de impeachment suprapartidário deverá incrementar as ruas, à medida em que a vacinação avançar, com a inclusão dos que não se identificam com a esquerda, mas não toleram Bolsonaro.

Tal como em 1984, não é hora de dividir entre esquerda e direita e sim entre quem é contra e quem é a favor de Bolsonaro, seja de esquerda ou de direita.

E a palavra de ordem que une a esquerda e a direita não bolsonarista é “impeachment já”.

Não é preciso listar duzentos motivos para justificar o início do processo. Basta um só: a foto de Bolsonaro tirando a máscara do menino que veste a “amarelinha” da seleção.

