A guerra mortal das facções de Bolsonaro, Moro e Witzel

"Mais do que uma guerra das esquerdas contra a ameaça de golpe, poderemos ter, antes mesmo do fim da pandemia, uma matança sangrenta entre facções", escreve Moisés Mendes, do Jornalistas pela Democracia. "Os personagens estão bem posicionados"

Por Moisés Mendes, para o Jornalistas pela Democracia

As ameaças entre Bolsonaro, Sergio Moro e Wilson Witzel já definiram o cenário e as armas para uma guerra de facções em que os três poderão tombar quase ao mesmo tempo.

No meio dessa guerra, o Estadão, que agora é um jornal 'progressista', decidiu classificar Bolsonaro como um sujeito que se dedica a “práticas fascistas”. O Estadão, coitado, está cinco voltas atrás e chega acenando.

Mas é interessante que um jornal hoje sem qualquer expressão compartilhe da luta que os veículos ditos alternativos tentam levar adiante desde muitos antes do golpe de agosto de 2016.

O Estadão e a grande imprensa serão valentes mesmo quando classificarem todos eles, seus ex-aliados da direita que foram para a extrema direita, como gângsteres, como um dia Gilmar Mendes definiu os procuradores da Lava-Jato que trabalhavam para Moro.

Mais do que uma guerra das esquerdas contra a ameaça de golpe, poderemos ter, antes mesmo do fim da pandemia, uma matança sangrenta entre facções. O latifúndio do fascismo é vasto, mas está em disputa, e os fascistas são parte do crime organizado.

Os personagens estão bem posicionados. O Brasil esteve entretido duramente cinco anos com a Lava-Jato de Sergio Moro, que criou o ambiente para a ascensão do bolsonarismo.

Moro montou uma estrutura arbitrária de caçada às esquerdas e a Lula em Curitiba e achou que, no próximo salto, subiria os degraus da política no mundo bacana dos tucanos ou iria virar ministro do Supremo.

O tucanismo acabou e Moro jogou-se aos braços da facção bolsonarista, para o que desse e viesse. Não teve pernas para aguentar o tranco. Bolsonaro expulsou todos os que não leram direito o tutorial do fascismo miliciano.

Moro, incompetente para ser um bolsonarista autêntico, foi expelido. Mas caiu atirando, inclusive pelas costas do ex-chefe. E descobriu-se que o ex-juiz também usa armas com cano serrado.

Bolsonaro é o profissional, o tenente ligado aos milicianos que virou presidente. Moro é o amador que tenta agora formar a facção capaz de ameaçar o ponto de Bolsonaro na esquina.



Sai da extrema direita, tenta correr para o centro, mas não deixará de ser uma facção. Moro somente irá sobreviver se continuar sendo facção, agora da classe média de direita, mas antibolsonarista.

Witzel é o fuzileiro naval que virou juiz e nunca deixou de ser fuzileiro. A guerra com a facção de Bolsonaro, da qual era aliado, expôs a tesouraria dos negócios que envolvem até a mulher em transações fechadas em bancos de praça.

Todos eles expuseram as mulheres. Bolsonaro com a mulher que recebe cheques de milicianos. Sergio Moro com a mulher que era sócia de Carlos Zucolotto, que agora poderá finalmente ser denunciado por Tacla Duran, o delator amordaçado pela Lava-Jato. E Witzel com a mulher que prestava serviços às máfias da saúde.

Assim é a perigosa vida das facções, com mulheres, filhos, parentes, milicianos e, se possível, o apoio de estruturas ditas institucionais, inclusive fardadas.



Bolsonaro tem o poder civil e os militares, os grileiros, os latifundiários, os destruidores da Amazônia, os adoradores de Brilhante Ustra, o centrão, a Fiesp, os tios com a camiseta da Seleção e a véia do taco de beisebol. Tem os milicianos, mass não tem nem partido.

Moro tem a fama, o acervo de justiceiro. Não tem lastro orgânico, não tem poder nem base física e também não tem partido. E Witzel (alguém sabe dizer sem pensar muito qual é o seu partido?) é uma incógnita, com sua base estadual estreita e sua polícia. É o alvo preferencial de Bolsonaro, por estar no seu reduto geográfico, empresarial e afetivo.

Desses três sujeitos dependem os movimentos da democracia brasileira hoje. Estamos entregues a uma guerra de facções violentas, como nunca estivemos, e em meio a uma pandemia.

Chamar esses personagens de fascistas não é nada entre as dezenas de adjetivos que podem defini-los. E até chamá-los de gângsteres talvez não seja o suficiente.

