‘A Herança do Coronel’, HQ que dialoga com o momento político do Brasil

A editora independente Comix Zone, criada pelo designer gráfico Thiago Ferreira e o romancista Ferréz (outrora apresentador da TV Brasil 247), tem como foco obras que discutam questões sociais e os problemas atuais do Brasil. A Herança do Coronel tem seu lançamento previsto para o mês de fevereiro. A HQ é de autoria do argentino Carlos Trillo e ilustrações de Lucas Varela. Segundo Thiago Ferreira, “é o quadrinho mais impactante já lançado pela Comix Zone.” Trillo inspirou-se nos anos da ditadura militar na Argentina. Para o autor, Elvio Guastavino, é o protagonista mais hediondo que ele já escreveu.

Apesar da obra falar sobre a tortura, não há imagens violentas, trata-se do estado mental do protagonista. Os desenhos de Lucas Varela tendem mais para o cartunesco, o que torna a HQ mais leve, puxando-a para o realismo fantástico, no entanto, mantém a brutalidade da situação.

A Herança do Coronel conta a história de Elvio Guastavino, funcionário público e filho do Coronel Aaron Guastavino, um terrível carrasco da ditadura militar. Elvio, quando criança, era obrigado pelo pai a testemunhar os treinamentos que fazia em bonecas, antes de aplicar suas técnicas de torturas em prisioneiros políticos. Agora adulto, Elvio transforma suas memórias perturbadoras em fantasias, misturando realidade com a sua imaginação, na tentativa de amenizar seus traumas de infância.Para Thiago Ferreira, a escolha dessa obra se deu por ela dialogar muito bem com o momento político atual do Brasil. [vídeo aqui]

