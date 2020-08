A hipocrisia do pró-cloroquina que pede comprovação da vacina russa

Justamente quem pede não consegue comprovar sequer um medicamento como positivo ao enfrentamento do estágio inicial da doença edit

A Rússia anunciou por meio do presidente Vladimir Putin, na última terça-feira (11), que o país tornou-se o pioneiro em aprovar e regulamentar uma vacina capaz de combater a Covid-19, após algumas semanas de testes em humanos.

A agilidade com o qual a Rússia conduziu os estudos e testes para com a vacina acendeu uma chama de incertezas e insegurança, despertando uma certa desconfiança da Organização Mundial da Saúde (OMS) quanto aos efeitos colaterais.

Em meio a esse cenário, surge os torcedores da "Cloroquina Futebol Clube" que exigem comprovações científicas da comunidade russa para com a eficiência e eficácia da que seria a primeira vacina no mundo, a Sputnik V, mas justamente quem pede não consegue comprovar sequer um medicamento como positivo ao enfrentamento do estágio inicial da doença.

De fato pouco se sabe quanto a vacina aprovada no país transcontinental, mas muito se sabe (e de maneira contrária) aos medicamentos de diarréia, malária e piolho que os fanáticos ideológicos seguidores do presidente da República Federativa do Brasil julgam ser eficazes contra o vírus sem nacionalidade.

As exigências científicas que fiquem a cargo para quem é da e pela ciência e não de convicções.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.