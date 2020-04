A hora do Mandetta chegou

"Bolsonaro sentiu firmeza para despachar o ministro mais popular do seu governo, o que não lhe trazia benefício algum, ao contrário. Bolsonaro põe uma pá de cal nos comentários de que alguém não o deixava demitir seu ministro. Retomou as rédeas do governo. As reações ao seu ato foram imediatas: começo a ouvir, em plena tarde, um panelaço com gritos de 'Fora, Bolsonaro'", escreve Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia edit

Por Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia

“A hora dele não chegou ainda, não... vai chegar a hora dele”. A frase de ontem proferida por Bolsonaro concretizou-se mais cedo do que se esperava. Depois de almoçar hoje, no Palácio do Planalto, com Osmar Terra, o presidente fez o que parecia não ter força para fazer: mandou Mandetta fazer quarentena na sua casa. Ainda hoje Terra publicou artigo na “Folha” em que defende o isolamento vertical, leitmotif de Bolsonaro nos últimos dias. Bolsonaro sentiu firmeza para despachar o ministro mais popular do seu governo, o que não lhe trazia benefício algum, ao contrário.

O presidente preferiu cortar o mal pela raíz, antes que Mandetta se tornasse mais forte que ele. O que, de fato, já estava acontecendo. Bolsonaro põe uma pá de cal nos comentários de que alguém não o deixava demitir seu ministro. Retomou as rédeas do governo. As reações ao seu ato foram imediatas: começo a ouvir, em plena tarde, um panelaço com gritos de “Fora, Bolsonaro”.

