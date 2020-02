A ideologia do ódio e o paradoxo da intolerância

O Brasil com S, que chegou a ter papel de destaque mundial com Lula, infelizmente não existe mais. E precisaremos de tempo e muita luta para sairmos desse cenário dantesco de Terra plana, obscurantismo, selvageria edit

Vivemos um período de trevas neo-nazi-fascista, em que a Democracia e o Estado de Direito saíram de cena, em que a República do Brasil é diariamente atacada e destroçada por um quadro governamental de desqualificados, traidores da Pátria, rancorosos, machistas, misóginos, racistas, homofóbicos, exploradores da fé e da ignorância de nosso povo.

É uma matilha de extrema-direita, que mesmo depois de tudo que já veio à tona, ainda conta com o apoio de uma horda de analfabetos políticos, fanáticos religiosos, uma massa de manobra manipulada por toneladas de mentiras e constante desinformação, seja através de mídias sociais ou dos meios de comunicação tradicionais. Várias dessas pessoas nem pensam nas consequências de tudo que está acontecendo e apenas aproveitam a desordem e o caos como forma de colocar para fora suas frustrações e fracassos pessoais, como se o mundo fosse sua privada e os mais fracos os seus escravos. Estamos falando de milhões de pessoas que ainda apoiam essa barbárie, esse anti-intelectualismo rasteiro, tendo como única ideologia o ódio. Sim, apenas o ódio.

Não temos aqui um governo de “direita”, que se contrapõe a um governo anterior de “esquerda”, que ainda estaria no Poder se não tivesse ocorrido o Golpe Parlamentar de 2016, com início orquestrado ainda em 2013. A narrativa que tenta tratar as duas coisas como lados de uma mesma moeda afronta a inteligência de quem ainda tem sanidade no meio de tanta loucura, e chega a ser patética. É a estratégia desesperada de quem trabalha de forma rotineira para manter o povo desinformado, alienado.

Bolsonaro não está para Lula, assim como esse desgoverno não está para o governo do PT. Não existe comparação. O que estamos assistindo no Brasil é algo que nunca ocorreu antes. É um capítulo totalmente novo em nossa História, embora mantenha certas características do período da Ditadura Militar de 1964 a 1985. O que temos diante de nós é uma “neo-ditadura”, com características fascistas e até mesmo nazistas. Por isso a comparação com Lula e PT, ou qualquer outro Presidente e Partido não tem qualquer cabimento.

Analisando a História é possível reconhecer no governo atual padrões de comportamentos e atitudes adotados pelos nazistas na Alemanha da década de 1930. “Marxismo cultural” é um excelente exemplo. Essa expressão surgiu na década de 1920, como “bolchevismo cultural”, “arte bolchevique”. Abraçada pelos nazistas, a expressão servia para denunciar e condenar movimentos relacionados com o desenvolvimento da “Arte Moderna”. A associação desse novo tipo de arte com o “marxismo cultural” navegou dos intelectuais de direita até Adolf Hitler, que dedicou um capítulo de seu livro (Mein Kampf) ao assunto. Quando Hitler chegou ao poder, os nazistas atacaram estilos de arte moderna como sendo “marxismo cultural”. Uma vez no controle do governo, os nazistas suprimiram estilos de arte modernos e promoveram a “arte nacional” e com temas raciais. Alguma semelhança?

Esse exemplo básico explica a fixação que Bolsonaro, seus filhos e o mentor deles, Olavo de Carvalho, tem com a cultura brasileira. A equipe do desgoverno está recheada de propagadores desse mantra chamado “marxismo cultural”, sem entender sequer o que significam as palavras “marxismo” e “cultural”, e muito menos as duas palavras juntas. O que querem, portanto, nada tem haver com cultura, com resgate de qualquer coisa que seja. O que querem é meramente seguir em frente com seus projetos pessoais e seu plano de destruição de nosso País, que esmaga como rolo compressor a economia, educação, saúde, previdência social, relações de trabalho, segurança, liberdade de expressão, meio ambiente, cultura, direitos humanos, soberania nacional, até não restar mais nada para nosso povo, incluindo-se nessa categoria TODOS os seus fiéis apoiadores. Eles não deixarão pedra sobre pedra do que hoje conhecemos, da mesma forma que os nazistas fizeram com a Alemanha nas décadas de 1930 e 1940, mergulhando seu país, a Europa e o Mundo inteiro em sua maior tragédia. É a ideologia do ódio da extrema-direita, que nenhuma relação encontra com “direita” ou “esquerda”.

Isso tudo é fruto de um fenômeno mundial que fomenta o que existe de pior nos seres humanos, com o único objetivo de garantir a hegemonia do lucro e renda para poucos, a qualquer custo, bem como o domínio de mercados consumidores de produtos industrializados e de fornecedores de matéria prima. No meio dessa guerra comercial, o BraZil de Bolsonaro já tomou partido. Através da implantação da sua ideologia do ódio, nosso país com Z será eterno fornecedor de matérias primas, de commodities, totalmente subordinado aos interesses dos Estados Unidos. Nos tornamos a escória mundial como país e nos tornamos cúmplices como cidadãos, aos olhos de outros povos que assistem chocados ao que ocorre no BraZil dos bolsonaristas.

O Brasil com S, que chegou a ter papel de destaque mundial com Lula, infelizmente não existe mais. E precisaremos de tempo e muita luta para sairmos desse cenário dantesco de Terra plana, obscurantismo, selvageria. Luta como a de José de Abreu ao se referir a Regina Duarte – nada de machismo, pois ele não estava atacando a mulher, e sim o ser que não é mais humano pelo simples fato de apresentar características fascistas. É o paradoxo da intolerância – combater os intolerantes com intolerância. Tolerar o neo-nazismo, o neo-fascismo é arriscar a repetição trágica da história. Essa lição, que a Europa muito bem ensina aos seus filhos desde 1945, deveria começar a ser difundida e ensinada por aqui também, por todos aqueles que ainda acreditam que o nome do BraZil possa voltar a ser escrito com S e respeitado novamente por todos, nacionalmente e internacionalmente. Falhamos miseravelmente durante as eleições de 2018, pois de alguma forma toleramos o intolerável. Resta-nos agora combater o monstro que tomou forma e ganhou corpo.