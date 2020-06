A implacável condenação histórica de Bolsonaro e seus acéfalos

Bolsonaro é a síntese mais fiel do genocídio e a sinopse da grande tragédia pátria. É o responsável direto e inconteste das milhares de vidas perdidas, fruto da sua insanidade e incapacidade de empatia com o seu povo; um criminoso que deve se sentar no banco dos réus, por crime contra a humanidade edit

O momento de obscurantismo e ódio o qual o Brasil vivencia terá invariavelmente sua condenação histórica, pois estamos assistindo e do mesmo modo estamos vitimados por um projeto genocida de um tirano.

Sim, Jair Messias Bolsonaro e seus acéfalos seguidores têm as digitais do genocídio do seu povo e as características inconfundíveis de tirania.

Mais do que as ações jurídicas, uma das quais a denúncia no Tribunal Penal de Haia que analisa o reclame apresentado cujo desfecho pode ensejar indiciamento e condenação frente à comunidade internacional, Bolsonaro terá o julgamento da História.

Os milhares de mortos devido a pandemia e a inação e negacionismo de Bolsonaro cobrarão e responsabilizarão seus carrascos.

As ações criminosas, o sabote premeditado, a insensibilidade e o deboche diário fazem de Bolsonaro uma figura adjeta, reveladora de uma psicopatia, que visa exclusivamente o poder pelo poder.

Isolado internacionalmente e esvaziado politicamente, ele próprio cria crises insanas e embusteiras para esconder o genocídio o qual é responsável direto, assim como afronta o Estado Democrático de Direito, devido seu projeto ditatorial de tirania.

Propagador do ódio e disseminador de ignorância ordena sua milícia de acéfalos para cometerem os mais insanos crimes, como invadir hospitais destinados a salvarem vidas acometidas pelo vírus pandêmico.

Não obstante, insufla e incendeia criminosamente contra o equilíbrio do poder, afrontando o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Utiliza-se das mais vis intimidações e das mais vexatórias táticas para concretizar seu golpe.

Bolsonaro, hoje, é a síntese mais fiel do genocídio e a sinopse da grande tragédia pátria. É o responsável direto e inconteste das milhares de vidas perdidas, fruto da sua insanidade e incapacidade de empatia com o seu povo; um criminoso que deve se sentar no banco dos réus, por crime contra a humanidade.

Este será o destino irrefutável, inadiável dos tiranos e insanos que atentam contra o seu povo. Mais do que as penas impostas pela lei, Bolsonaro e sus acéfalos já estão condenados pela História, pois a sentença de genocidas está cravada e indissolúvel em suas torpes biografias.

