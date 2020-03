A lição que vem de Pernambuco na luta contra a insanidade bolsonarista

Pernambuco deu uma grande lição ao resto do país de como frear a insanidade alimentada por JM Bolsonaro e retroalimentada por seus não menos insanos seguidores. Uma lição devidamente assentada no plano da legalidade constitucional.

Na sexta-feira, 27 de março, duas Promotoras de Justiça do Ministério Público de Pernambuco (Helena Capela e Maria Ivana Botelho Vieira da Silva – ambas da Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital) recomendaram ao Secretário de Defesa Social de Pernambuco que fossem adotadas "todas as providências necessárias para evitar que a Carreata Geral de Recife, marcada para 30.03.20, às 10h”, convocada pelos mentecaptos bolsonaristas, fosse realizada, “evitando-se, com isso, a propagação de maiores níveis de infecção nesta cidade”.

Recomendou-se, outrossim, a identificação de “cada responsável pelo evento, a fim de que a Polícia Judiciária e o Ministério Público” pudesse “encetar o manejo de ação penal pública”, bem como a apreensão de “todos os veículos utilizados na carreata, colocando-os à disposição do serviço público para combate à COVID-19, inclusive com a possibilidade de perdimento a favor do Estado de Pernambuco e Município do Recife”.

Por fim, foi feita a recomendação de que fossem apurados “os danos causados ao patrimônio público e à sociedade, a fim de que os envolvidos” respondessem “coletivamente com os próprios bens em ação civil pública, inclusive pelo evidente descumprimento do dever de solidariedade”.

Pois bem, por volta das 9h da manhã, quando passei pelo Marco Zero (local de concentração para a “carreata da insanidade”) a caminho do trabalho na TV Universitária, no bairro de Santo Amaro, constatei a presença de inúmeros veículos, não dos irresponsáveis bolsonaristas, mas sim da Polícia Militar, do DETRAN e da CTTU: A RECOMENDAÇÃO HAVIA SIDO ACATADA PELO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO!

A sintonia de propósitos existente entre o Ministério Público e o Governo de Pernambuco impediu que se repetisse no Recife aquilo que foi visto em outras cidades do país, com destaque para o que aconteceu na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo.

Com isso, outra vez mais na história recente do país, vem da região Nordeste um exemplo de resistência contra aquilo que vem sendo imposto à Nação desde o golpe que destituiu a presidente Dilma até o desgoverno de JM Bolsonaro.

Bairrismo à parte (até mesmo porque quem escreve o presente texto é um inveterado carioca, mas, um carioca que aprendeu a amar Recife e Olinda desde que por aqui se instalou há 15 anos), o que se demonstra a cada dia que mais se entrelaçam “emergência política” – devido à incapacidade de governar de JM Bolsonaro –, e “emergência sanitária” – em função da rapidíssima expansão da pandemia da Covid-19 –, é que a região Nordeste apresenta-se hoje como uma incubadora de experiências inovadoras no campo da construção de alternativas democráticas em relação à pulsão de destruição que sopra do Palácio do Planalto.