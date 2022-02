A lógica do argumento

Apoie o 247

ICL

Por Alexandre Aragão de Albuquerque

Os estudos de Lógica Formal buscam identificar se um determinado raciocínio está estruturado de modo que apresente uma proposição como consequência de outras. Por exemplo, quando se afirma que “Estanislau é descontrolado”, faz-se necessário conhecer Estanislau e definir o parâmetro de descontrole ao qual se está referindo, para poder verificar a validade da sentença.

Todavia, quando se diz, “Estanislau é descontrolado, pois é um Filgueira Gorondês, e todos os Filgueira Gorondês são descontrolados”, trata-se de uma conclusão baseada em algumas razões que estão apresentadas na própria sentença. Ou seja, o que se procura verificar é se o argumento é válido; isto é, se a conclusão é realmente consequência das causas. A primeira premissa diz: “Estanilau é um Filgueira Gorondês”. A segunda premissa afirma: “Todos os Filgueira Gorondês são descontrolados”. A conclusão, portanto, a que se chega é que Estanislau é descontrolado. Portanto, trata-se de um argumento válido. Um argumento válido é aquele cuja conclusão decorre do que foi afirmado nas premissas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 27 de fevereiro de 2021, o presidenciável Ciro Ferreira Gomes (PDT-CE), argumentou em entrevista a um grande jornal de circulação nacional que a sua tarefa política em 2022 “é necessariamente derrotar o PT (Partido dos Trabalhadores) no primeiro turno da eleição”. E complementou: “O lulopetismo é uma adversidade intransponível em sua relação pessoal com esta sigla partidária”.

Em 18 de abril de 2021 , o mesmo Ciro Gomes argumentou para outro periódico da mídia corporativa empresarial que “viajaria a Paris no 2º turno da eleição de 2022 com mais convicção. PT nunca mais”, relembrando o episódio de sua viagem a Paris em 2018, quando abandonou o cenário político eleitoral no segundo turno, lavando as mãos para o resultado da disputa entre Bolsonaro e Haddad.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 23 de setembro de 2021, desta vez para a Revista Veja, aprofundando uma nítida posição política de direita, utilizando-se da “narrativa da corrupção e do antipetismo”, construída pelos operadores do Golpe de 2016, continuou seus disparos midiáticos virulentos contra o Presidente Lula e contra o Partido dos Trabalhadores, argumentando taxativamente que “usará a campanha eleitoral para dizer ao país que Lula adotou a corrupção como método para governar o Brasil quando se elegeu em 2002”.

Por fim, no dia 14 de fevereiro de 2022, em outro argumento recente, Ciro Gomes publicou em sua conta no Twitter que “Lula é um político esquerdista conservador e corrupto”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assim, que conclusão se pode tirar diante destes argumentos citados acima: Ciro é amigo ou inimigo de Lula e do PT? Os níveis de ataques disparados por ele estariam dentro de uma razoabilidade de quem supostamente pertenceria ao campo da centro-esquerda ou de alguém que perdeu os parâmetros da crítica ao se utilizar de formas e conteúdos de combate utilizados pela extrema direita contra o PT nos últimos tempos? Com este tipo de ataque, ele colabora para o fortalecimento da esquerda ou para a sua desidratação?

Mas o que causa espécie, diante destes fatos argumentativos apresentados acima, segundo uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, é que o comando nacional do PT não impôs resistência alguma à possível aliança no Ceará. Pelo contrário, o PT poderá se submeter antecipadamente a apoiar o candidato dos Ferreira Gomes ao governo do estado já no primeiro turno da eleição. Uma lógica, no mínimo, questionável, já que o PT poderia lançar com muita segurança e adesão social sua candidatura própria ao governo do estado e ficaria à espera de um acordo no segundo da eleição estadual. Por que não?

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.