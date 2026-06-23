A mesa de amigos do Tarcísio

“A privatização da Sabesp foi resolvida em uma mesa de amigos, com critérios opacos e sem transparência.” A afirmação de Fernando Haddad, feita recentemente em um evento público, sintetiza uma crítica que se repete ao longo da gestão Tarcísio de Freitas: a dificuldade de acesso a informações que deveriam estar disponíveis à sociedade.

A entrega do controle da companhia ao grupo Equatorial tornou-se um dos exemplos mais emblemáticos dessa lógica. Após a dispensa de equipes com anos de experiência acumulada na operação da rede, uma sequência de ocorrências graves passou a chamar atenção, culminando na explosão registrada no Jaguaré. A tragédia deixou duas pessoas mortas, dois feridos e destruiu 105 residências.

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o caso, mas com a conclusão do laudo pericial, o documento foi colocado sob sigilo, algo injustificável, se considerarmos que se trata de um documento técnico que aponta as causas do evento, sem inferências sobre responsabilidades e dolo, atribuição da investigação policial. Parece mais uma tentativa de blindar a privatização contra críticas legítimas e suspeitas fundadas.

Esse padrão não se restringe ao caso da Sabesp. Há algumas semanas, um deputado da bancada do PT na Assembleia Legislativa solicitou acesso ao laudo geológico que fundamentou a decisão de ressarcir em R$ 3,7 bilhões a concessionária da Linha 6 Laranja do Metrô. Para surpresa geral, a resposta foi a mesma: o documento estava sob sigilo.

Segundo a concessionária, os problemas geológicos identificados provocariam um atraso de três anos nas obras. Com base nessa justificativa, a Agência Reguladora do Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) aceitou o pleito e autorizou a compensação financeira, além de redefinir como meta a entrega parcial da linha ainda neste ano. Coincidência ou não, em pleno calendário eleitoral.

Mesmo assim, a previsão é que a operação inicial alcance apenas a estação Água Branca, sem integração direta com o restante do sistema metroferroviário, justamente as conexões que iriam ampliar significativamente os benefícios para os usuários. Diante disso, por que impedir o acesso ao laudo que embasou um pagamento bilionário de recursos públicos?

A falta de transparência também aparece na política fundiária do Estado. Há anos, a bancada do PT na Alesp tem feito requerimentos de informação e ingressado com pedidos pela Lei de Acesso à Informação (LAI) para obter os dados sobre a “regularização de terras” no Pontal do Paranapanema, um programa escandaloso iniciado por João Dória, continuado por Rodrigo Garcia e incrementado por Tarcísio, para entregar terras públicas devolutas aos seus ocupantes. Essas áreas tiveram origem em processos históricos de grilagem e, por lei, deveriam ser destinadas à reforma agrária.

As informações solicitadas são básicas: quem são os beneficiários, qual a extensão das áreas regularizadas, qual o valor atribuído às terras e quanto foi efetivamente pago por elas. Ainda assim, a Secretaria da Agricultura afirma não ser possível reunir esses dados. O argumento se torna ainda mais questionável diante de estimativas que apontam que essas áreas vêm sendo transferidas por valores inferiores a 20% do preço de mercado, com prejuízo que pode chegar a R$ 18 bilhões aos cofres públicos.

As dificuldades de acesso à informação não atingem apenas parlamentares. Desde 2023, o próprio Tribunal de Contas do Estado enfrenta obstáculos para obter dados completos sobre empresas beneficiadas por incentivos fiscais, especialmente aqueles relacionados ao ICMS. Reiteradamente, o órgão tem cobrado o cumprimento das exigências legais de publicidade desses benefícios.

Somente no fim de 2025 o governo divulgou parte desse cadastro, contemplando cerca de 20% dos valores previstos de renúncia fiscal, que somam R$ 83 bilhões em 2026. No relatório sobre as contas do governo referentes a 2025, o TCE voltou a apontar a irregularidade e reiterou a necessidade de divulgação integral das empresas favorecidas.

Para se ter uma ideia da ordem de grandeza dessa massa de incentivos fiscais, a receita com impostos prevista para este ano é de R$ 278 bilhões. Por essa razão, o ministro Marcos Bertaiolli, relator das contas, caracterizou essa renúncia fiscal como “orçamento paralelo” e julga inadmissível que não haja divulgação pública sobre as empresas contempladas, o tempo de vigência dos incentivos, seu valor e, principalmente, quais as contrapartidas oferecidas ao público por essas vantagens.

Não é de hoje que tenho colocado o dedo nessa ferida. Os benefícios fiscais a um grupo seleto de empresas são um segredo guardado a sete chaves pelo governo Tarcísio. Eu mesmo já questionei. E ao invés de respostas, recebi um processo movido pelo próprio governador.

A pergunta permanece sem resposta: a quem interessa tanta falta de transparência? A cada nova controvérsia, o governo Tarcísio reforça uma política que transfere dezenas de bilhões de reais ao grande capital, enquanto áreas essenciais, como Saúde, Educação, Segurança Pública e Proteção às Mulheres, seguem à míngua, enfrentando limitações orçamentárias. Pressionado, o governador costuma dizer que está “focado em resultados”. Talvez falte esclarecer para quem esses resultados estão sendo produzidos.