A micada micareta

Por Hildegard Angel, para o Jornalistas pela Democracia

Essas manifestações de hoje foram desastrosas. Mais de três meses pra organizar, dinheiro AGRO chovendo na horta, dólares da direita americana. Farta distribuição de bonés, camisas, lanche e '100 real'. Ônibus refrigerados. E o que conseguiu?

Em Copacabana, bairro oficial dos milicos aposentados e pensionistas e dos mineiros reacionários, 4 quarteirões!!!!

Nos réveillons, a Atlantica lota do Leme ao Forte. Multidão compacta, em todas as pistas, na areia e gente até dentro d'água. Quatro quarteirões é piada.

As imagens de Brasília: em qualquer posse de Lula tinha mais gente, muito mais.

Av Paulista, com tantos brindes, até eu, se fosse despolitizada, iria, pra passear meu cachorro com uma écharpe verde e amarela no pescoço (do cachorro; no meu não, que eu sou chique).

Essa micareta foi prenúncio da morte política de Jair Bolsonaro, com o corpo já em decomposição.

Os políticos 'aliados', com faro bom pra defunto político, começaram a dar declaração 'em off' de que vão se afastar, de que não aprovam e blá-blá-blá.

Os militares do Planalto devem ter ido todos ao mesmo churrasco. A agenda já estava ocupada, sorry.

Os militares sentiram a roubada, não teve nem Parada. E isso é muito evidente. Nunca vi abrirem mão espontaneamente de evento de data patriótica, boa ocasião pra dar passo de ganso e usar a farda de gala com todas as medalhas, os colares, barretes, condecorações locais, regionais, internacionais e até interplanetárias, se houver.

Alguém ouviu hino evangélico, cantora gospel, Pai Nosso? Eu também não.

Enfim, do elenco-lixo de Bolsonaro, só compareceu o chorume.

Foram 3 meses de logopedia pra aprender a não gaguejar, num LONGO discurso de 9 minutos!!! Quá quá quá.



Foi a micareta mais micada da paróquia, com cheiro de derrota. Mal terminou, e todos os "aliados" começaram a saltar fora. Político tem faro aguçado pra cheiro de defunto. RIP — Hildegard Angel (@hilde_angel) September 8, 2021

