A mise-en-scène de uma direita virótica

A tribuna é um local antigo na vida humana, “SOMOS ANIMAIS POLÍTICOS": proferiu Aristóteles, aquele grego que seguiu os passos de Platão e Sócrates.

E a nossa Ágora instituída ainda não foi diluída em função do isolamento profilático que se faz contra uma invasão viral por parte do CORONAVÍRUS (indivíduo pérfido), mas cumpridor de sua lógica reprodutiva.

Não deixou de ser histórico o pronunciamento de ontem à noite por parte da presidência da República: e também não deixou de ser um pronunciamento fake; de uma tribuna fake; e através de um continuísmo fake estendido até o dia Primeiro de abril (conhecido como dia da Mentira) realmente não poderia ser de outra forma; e a comprovação disto veio quando (um vídeo) foi divulgado para relatar possíveis não abastecimentos de alimentos (inexistentes), apesar dos tempos de reclusão.

Um discurso tradicional à la militarismo foi mui bem elaborado (por uma equipe) para contagiar (principalmente) o eleitor bolsonarista. Vidas estão sendo ceifadas pela pandemia, e dentro do palácio do planalto existe um gabinete comprometido com o ódio; o que nos coloca sob “cheque ao rei” em relação à libertação do Brasil; afinal vivemos uma monarquia maquiada de República.

Temos uma Democracia doente que sofre a falta do oxigênio da soberania, que em um estado anárquico de CAPITALISMO está em estertores; parece que vivemos o Mito da Caverna de Platão, não conseguimos ver além das sombras obscurantistas de uma Economia: caótica.

“Existe apenas um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorância”, a frase do filósofo grego Sócrates resume de forma pragmática o estado de anomia que gerencia o gigante continental que já foi à sexta economia do mundo; os inimigos são inúmeros, mas o mais veemente é a DIREITA CORONAVIRÓTICA que floresceu de 2014 para cá.



Ontem, um deputado do DEM; em um site de debates defendeu o corte de salários de funcionários públicos.

Esquerdistas uni-vos! pois o GOLPE não quer se redimir, muito pelo contrário, ele subiu ao palco - e de mise en scene em mise em scene quer brilhar cada vez mais…

O CORONAVÍRUS, por sua vez se tornou “o aliado/ malvado/ favorito” do fascismo verde e amarelo. Mãos a obra jacobinos! o povo merece croissants.

#LEIABRAZILEVIREBRASIL

#VOLTALULA

