Parte do livro “Lamarca, Herzog e outros Heróis”. Segunda parte do capítulo dedicado a Rubens Paiva. Editora Scortecci, 1998. Reedição pela Editora FiloCzar edit

A morte de Rubens Paiva

Por José Pessoa de Araújo

Paiva perdeu o mandato

Mas não a dignidade

Combatia a ditadura

De mudar tinha vontade

Queria um Brasil melhor

Para toda a sociedade

No bairro de Ipanema

No belo Rio de Janeiro

Rubens com sua família

Vivia no desespero

Contestar a ditadura

Era mexer em vespeiro

No ano setenta e um

Daquele quente Janeiro

O telefone tocou

Dizendo ser o carteiro

Trazendo uma missiva

De um antigo companheiro

Sua casa foi invadida

De uma maneira brutal

Era ato condenável

Além de ser ilegal

Fora uma ordem dada

Talvez por um general

Posto em seu próprio carro

Para um quartel foi levado

Os agentes do Exército

Sem nada ter explicado

Pra Terceira Zona Aérea

Levaram o deputado

Depois para o DOI-CODI

O Paiva foi transportado

Pelo regime de força

Ele era acusado

De manter correspondência

Com um amigo exilado

Sua filha Eliane

Com quinze anos de idade

Junto com Dona Eunice

Viu aquela crueldade

Viu seu pai ser sequestrado

Com muita brutalidade

Eliane ainda menina

Também não foi perdoada

Nas dependências do Exército

Foi ela interrogada

E passou dois dias presa

Sem ser uma condenada

Mas Dona Eunice ficou

Doze dias encarcerada

Sem saber do seu marido

Estava atordoada

Quando deixou o DOI-CODI

Depois de ser torturada

Na época da ditadura

Não existia respeito

Qualquer cidadão fardado

Se sentia no direito

De prender gente inocente

Sem indício de suspeito

Mataram o Rubens Paiva

Um brasileiro exemplar

Disseram que "terroristas"

A ele vinham buscar

Era a maneira que usavam

Para se justificar

Mas outros presos políticos

Negaram essa versão

O Rubens foi torturado

Por homens da repressão

Uns carrascos que sujaram

O rosto desta Nação

