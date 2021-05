A pesquisadora 1

Enquanto conversávamos, a advogada disse que talvez o melhor fosse nos relacionarmos com amigos. Afinal, já os conhecemos e as máscaras, e ilusões vendidas para despertar o interesse um do outro não existem mais. A Pesquisadora começa a rir, e nos revela em sua história que nem sempre é assim, e não sabe se vale a pena correr o risco de perder um amigo por uma relação amorosa.

Compreendo a pesquisadora! Como ela mesma diz, as relações não têm regras, mas acredito que alguns comportamentos padrões, femininos e masculinos, são quase que unânimes, e por isso burros (como dizia Nelson Rodrigues “Toda a unanimidade é burra”). Refletir sobre como me comporto, quais os meus padrões e como eles me afetam tem sido um exercício interessante, pelo menos fazem com que eu me afaste de situações encarceradoras.

Preciso dizer, antes que o argumento clichê chegue, não odeio os homens e, também, não os vejo como inimigos, mas acho necessário que reflitam sobre como veem e tratam as mulheres, sejam as que passam ou as que permanecem.

Sobre isso falarei depois. Quando contar a minha história!

E a Pesquisadora começa a contar a sua. Depois de um longo casamento, sem filhos, e a separação amigável, ela reencontra um amigo da adolescência, estudaram juntos no ensino médio, e agora estavam os dois separados.

Eles sempre foram muito amigos, e ao se reencontrarem parecia que nunca tinham se afastado, conversavam longamente, se divertiam muito e se tonaram, novamente, confidentes um do outro.

Ela o via como um grande amigo, quase um irmão, nunca o vira com interesse, nem mesmo após o reencontro. Conversavam sobre tudo, aconselhavam um ao outro sobre os dissabores que se apresentavam, em muitos momentos riam e se divertiam como se a adolescência tivesse voltado, e isso era prazeroso, uma relação verdadeira sem intenções e vista por ela como recíproca.

Aparentemente, ele também a considerava como amiga, mas com a convivência, a Pesquisadora começou a observar uma mudança de comportamento, e a amizade parecia se alterar. A intimidade dos dois se tornara profunda, ele a procurava todos os dias, dizia o quanto seria bom se olhassem um para o outro de maneira diversa, o quanto era especial, e o desejo que desenvolvia em estarem juntos, mas como eram amigos nada poderia acontecer. No entanto, ela começara a acreditar na possibilidade de se envolverem, de serem mais que amigos.

Aqui, talvez vocês pensem que esse sentimento, simplesmente, partiu única e exclusivamente dela, um afeto desenvolvido a partir de sua própria expectativa, que estaria fantasiando, pois como dizem por aí “mulheres sempre querem relacionamentos”.

Acontece que não é bem assim, não no caso da Pesquisadora. Ela é muito divertida, e a vida é leve, com uma visão muito otimista do futuro, e o presente vivido com intensidade e confiança.

Não vejo todos os seres humanos como iguais, mas alguns comportamentos são bem similares, e por isso não é tão difícil avaliarmos o que aconteceu no caso da Pesquisadora.

Vamos ao caso!

O amigo passara por uma situação muito difícil com sua separação, ele tem dois filhos, e sofria muito com o distanciamento, porque a ex-mulher decidira voltar para sua terra natal, onde seria mais tranquilo, pois teria o apoio de seus familiares e um bom emprego, em uma cidade com o custo de vida mais acessível à sua renda.

A dor da saudade dos filhos, o fim do casamento, o fragilizaram, precisava de uma companhia, de alguém que o compreendesse, um ombro amigo, atenção e consolo. A Pesquisadora foi essa pessoa, que lhe dera o que necessitava, muitas conversas, encontros diários, e uma rotina que requeria dela toda a disponibilidade exigida pelo Amigo. Estava, aparentemente, totalmente desnudo diante dela, parecia não haver mentiras, tentativas de manipulação ou da conquista do território feminino, pois tudo sempre era dito como se fosse apenas uma admiração.

Mas como eu disse, aquela relação de amizade foi se alterando!

