A próxima pandemia já está em estudo

As grandes transformações da medicina quase sempre começaram de forma discreta. Em 1928, Alexander Fleming observou por acaso uma placa contaminada por fungos. Décadas depois, a penicilina alteraria a expectativa de vida da humanidade. Em 1953, a descoberta da estrutura do DNA parecia restrita aos laboratórios. Hoje sustenta praticamente toda a medicina moderna.

Talvez um novo capítulo tenha começado silenciosamente na Universidade de Cambridge.

Pesquisadores britânicos anunciaram o primeiro teste em seres humanos de uma vacina cujo componente central foi inteiramente concebido por inteligência artificial. Não se trata de uma ferramenta usada apenas para acelerar cálculos ou organizar dados. Pela primeira vez, a própria arquitetura biológica do antígeno foi criada por sistemas de aprendizado de máquina, capazes de analisar enormes quantidades de informações genéticas e identificar características comuns entre diferentes vírus.

O alvo inicial foi a família dos sarbecovírus, grupo que inclui o SARS-CoV-2, responsável pela pandemia de Covid-19, o vírus da SARS de 2003 e diversos coronavírus presentes em morcegos, considerados potenciais candidatos a futuras transmissões para seres humanos.

A ambição científica por trás do projeto é enorme.

Desde o século passado, as vacinas foram concebidas para combater agentes específicos. O problema é que os vírus não respeitam calendários, fronteiras nem previsões. Sofrem mutações constantes, adaptam-se e frequentemente obrigam a ciência a reiniciar a corrida.

Em Cambridge, o objetivo foi outro: procurar aquilo que permanece relativamente estável dentro do caos das mutações. O sistema de inteligência artificial examinou códigos genéticos acumulados por programas internacionais de vigilância epidemiológica e projetou um chamado “superantígeno”, capaz de ensinar o sistema imunológico a reconhecer elementos compartilhados entre diferentes variantes e até vírus ainda confinados ao mundo animal.

Os primeiros ensaios clínicos envolveram 39 voluntários. O estudo demonstrou segurança e ausência de efeitos relevantes, embora a resposta imunológica observada tenha sido descrita pelos próprios pesquisadores como modesta. Um segundo estudo, mais amplo, já recruta mais de 200 participantes.

Convém evitar triunfalismos.

A história da ciência está repleta de promessas extraordinárias que fracassaram ao longo dos testes posteriores. Entre uma descoberta promissora e uma aplicação em larga escala costumam existir anos de pesquisas, revisões e inevitáveis decepções.Mesmo assim, existe algo profundamente simbólico neste episódio.

Durante décadas, as discussões sobre inteligência artificial foram dominadas pelo medo da substituição humana. O debate concentrou-se em empregos perdidos, riscos éticos e cenários apocalípticos. Enquanto isso, quase despercebida, uma colaboração entre cientistas e máquinas começou a explorar caminhos capazes de evitar futuras pandemias.

Se os resultados forem confirmados nos próximos anos, talvez as gerações futuras se recordem de 2026 não como o ano em que as máquinas ameaçaram os seres humanos, mas como o momento em que passaram a ajudá-los a permanecer vivos.