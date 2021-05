A psicologia descortina comportamente de ex-ministro chanceler

Mais um dia de CPI da COVID; hoje o sabatinado é o ex-ministro da chancelaria brasileira, Ernesto Araújo. E no decorrer da inquirição, uma especialista detectou através de sua fala incisiva e esquadrinhadora (por via psicológica) que o inquirido possui memória seletiva.

E, é assim que “líderes" descompromissados com a verdade se comportam quando esquecem de se lembrar disso ou daquilo que de forma negativa impacta ou impactou à sociedade ou o indivíduo. Comportamento que foi apontado pela psicóloga e senadora do Progressistas.

O chanceler escreve uma cousa e verbaliza oralmente outra: é o apontamento da especialista e senadora. A vida humana sempre esteve em segundo plano desde que a hierarquização por classes se instalou no mundo. Porém, o episódio da SINDEMIA, vem funcionando como (pano de fundo político): e supera de forma sui generis qualquer outro descaso humanitário entre os entes humanos.

A desumanização, o desprezo pela ciência, o tempo líquido, o desvalor das grandes narrativas, sem dúvida preenchem a contemporaneidade nesta fase pós-moderna, porém cabe ao Esquerdismo, sobremaneira, ir contra qualquer proposta que nas entrelinhas execute a necropolítica como forma de governo.

Meio milhão de brasileiros morreram por COVID-19, e por certo a grande maioria desconhecia o texto a seguir: "A esquerda fica apavorada cada vez que ressurge o debate sobre a possibilidade de classificar o nazismo como movimento de esquerda. Dá a impressão de que existe aí um perigoso segredo de família, cuidadosamente guardado”, escreveu o chanceler no artigo “Pela aliança liberal-conservadora”, que tem como foco a defesa da união entre as pessoas com essa linha ideológica.

Hoje, a senadora Kátia Abreu representou a bancada feminina perfazendo um pronunciamento que enfatizou muito bem o quanto a mentira é sintomática.

#LEIABRAZILEVIREBRASIL

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.