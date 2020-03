A quarentena da economia

Universidades, Escolas, Cinemas, Teatros, Repartições públicas: com funcionamento reduzido ou suspenso - o mundo chora a perda de seus entes, e a economia também está de quarentena.

Quarentena é o período instituído para que determinada patologia transmitida seja de certo modo contida, em termos de transmissão.

O Produto Interno Bruto hoje no Brasil tem estimativa de aumentar em torno de 2,0 %; e tal dado, foi publicado antes da declaração oficial de que realmente há uma Pandemia, portanto a tendência é piorar...

O dia em que a Terra parou já foi decretado, vivemos assim sob o domínio de um micróbio infestante (que clonado, ou não) vem assassinando gente, e o número de habitantes do planeta (declarado) que é de seis bilhões de habitantes poderá ser reduzido.

Sem dúvida que vivemos no meio de uma guerra viral, e tais armas (a la “Duelo de Magos” do desenho “A Espada era a lei” que se deu entre o Mago Merlin e a Madame Min) são altamente eficientes: para o bem de poucos, e ruína de muitos e claro com seu lado superfaturado.

Na História da riqueza do Homem, não há lugar para sentimentalismo, a paralisia da ECONOMIA sempre gera prejuízo para alguns e lucro para outros: A economia é uma virtude distributiva e consiste não em poupar, mas em escolher. Em que Edmund Burke estaria pensando quando proferiu esta frase?

Como filósofo ele sabia muito bem o que dizia; já que discorreu – criticamente - a respeito da Revolução Francesa em seu livro Reflexões sobre a Revolução na França. Bem, a Economia parece estar escolhendo e sendo escolhida. A verdade é que em um mundo globalizado, ainda neocolonial e sobremaneira devastado pela marginalização de diversas camadas sociais; principalmente no nosso Brasil - Sabemos que a Economia realmente é uma virtude cada vez mais antissocial e nada imune ao Vírus/Mercado e, portanto passível de quarentena. Do confisco em poupanças (no passado recente) - até decretos em prisões (para confinar seres humanos a revelia) em nome da circulação de um vírus; no hoje o cidadão brasileiro corre múltiplos riscos e tudo isto regado a severo declínio e desigualdade distributiva da (contaminada e moribunda) Economia.

#LEIABRAZILEVIREBRASIL

#VOLTALULA