Condenado pelo STF por ataques ao STF, o deputado Daniel Silveira foi a atração principal das manifestações de ontem contra o STF no Rio de Janeiro.

Cometeu, inclusive, o sincericídio de dizer que estava armado num evento de rua pacífico. E estava em companhia de um sósia do viking que participou da invasão do Capitólio a 6 de janeiro do ano passado.

Ou seja, ele continua a atacar o Supremo mesmo depois de ser condenado por atacar o Supremo. Reincide no crime. Age como se o indulto já estivesse valendo. E com a certeza de contar com a proteção ilimitada do presidente da República.

A provocação foi um sinal de alerta que fez o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco procurar o presidente do STF, Luiz Fux, na tarde de hoje. A resposta aos ataques do deputado e do presidente tem que ser uníssona, não só do STF, mas dos dois Poderes. Nisso, Fux e Pacheco estão de acordo.

A discussão gira em torno do timing do julgamento do indulto presidencial.

Enquanto ele não acontecer, as afrontas vão continuar e, com isso, a tensão institucional vai aumentar, que é tudo o que Bolsonaro quer para tentar melar as eleições.

No entanto, também é previsível supor que as afrontas e as provocações sigam ocorrendo mesmo depois do julgamento, seja qual for o resultado.

Por essa razão, Fux está entre aqueles que defendem o protelamento da decisão para depois das eleições.

A questão mais urgente é conter Silveira. Enquanto não houver uma decisão ele vai continuar corroendo a autoridade do Supremo.

E não há melhor forma de contê-lo que julgar o mais rapidamente possível o indulto presidencial.

