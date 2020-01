A raiz está podre!

O que está acontecendo com o sistema de acesso à universidade, a partir do ENEM é inominável. Todo o meio de acesso à universidade está sob suspeita. Não é possível! edit

O que está acontecendo com o sistema de acesso à universidade, a partir do ENEM é inominável. Todo o meio de acesso à universidade está sob suspeita. Não é possível! Ninguém erra tanto! Talvez não seja possível contar o número de estudantes prejudicados. E o ministro não foi sequer advertido… O erro foi da gráfica, primeira versão, sabotagem diz a segunda versão, não, é o excesso de contaminação ideológica, diz a versão do general. A tal contaminação de ideologias dos dois lados, seja lá o que isso for, suscita a pergunta: quem é o responsável pela contaminação à direita? Isso é um imbróglio que deveria, no mínimo, gerar a demissão do ministro. E surge a desconfiança de que ele estava, apenas, e tão somente, cumprindo ordens… Eles não querem pobres e negros nas universidades!

Dois milhões de pessoas na fila de espera do INSS. O presidente foi demitido, os militares convocados, mas, ninguém explica o problema: estão destruindo a figura do servidor público, em nome da redução de custos. Chamar militares destreinados não vai resolver nada. Lembro-me do Dr. Jatene que tentava convencer a todos que o quadro dos servidores públicos não podia ser alterado. Esse governo prometeu a loucura do Estado mínimo, mas, de fato, está entregando a estupidez do Estado desfalcado.

Além disso, o grande pretenso trunfo, que era a economia está dando “co’os burros n’água”. Aí tem de mentir sobre resultado de vendas; tem de achar formas de esconder os resultados pífios do crescimento econômico; tem de esconder o índice de falências e a destruição do parque industrial brasileiro; a vergonha internacional que se tornou a nossa diplomacia; o envenenamento em massa via agrotóxico; e o avanço das fronteiras da agropecuária e da mineração às custas da Floresta, e do assassínio de povos da floresta e de militantes dos direitos humanos.

E, em meio de tudo isso, me aparece um garoto, um arremedo de pastor, incitando o povo da Igreja a aderir ao “bonde do Bozão” - ops, ao ônibus, para apoiar a formação de um partido com viés, para dizer o mínimo, autoritário. Só um “evangelicóide” faria isso! A verdadeira Igreja Evangélica abomina isso!

Essa árvore sem partido não consegue gerar nem os frutos que promete, por mais espinhentos que sejam. A raiz dessa árvore está podre… já passou da hora de arrancá-la.

Estão reconstruindo a Senzala… Temos de tomar a Casa Grande!