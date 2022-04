A razão a servico do dogma (Leszek Kołakowski)

Apoie o 247

ICL

O filósofo húngaro Georg Lukács é reconhecido - merecidamente- como o maior pensador marxista.

O pensamento lukacsiano se divide entre as obras da juventude e as obras da maturidade. Entre as primeiras, destacam-se "A alma e as formas", "A teoria do romance" (livro muito celebrado pela crítica literária) e "História e Consciência de Classe", tida como a bíblia do marxismo ocidental.

A chave hermenêutica desta famosa obra juvenil é o conceito de "reificação" como conceito principal para entender a permanência do capitalismo tardio. Conceito onde se pode enxergar as influências de Max Weber e seu conceito de "desencantamento" produzido pela modernidade burguesa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O filósofo húngaro ficou famoso por este livro, mas teve que enfrentar muitas críticas pela herança hegeliana que carregava: a identificação entre sujeito e objeto (confusão entre objetificação e reicificação). E foi obrigado a renegar o livro. Ele só voltou a ser publicada com uma longa autocrítica aos "pecados " idealistas da juventude.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A segunda fase é vista como a fase da maturidade intelectual de Lukács. É a fase da Estética ( que tem no realismo crítico a sua definição da correta posição do artista. O que lhe custou a crítica de conservador em relação à arte de vanguarda e da Ontologia do Ser Social. É a primeira sistematização filosófica dos princípios teóricos do marxismo, tendo como base o trabalho como fundamento ontológico da história e da sociedade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Há que distinguir entre a pequena ontologia e a grande ontologia. Essa última carrega algumas imperfeições, imprecisões e repetições, em razão da idade avançada do autor.

Em decorrência dessas obras monumentais, Georg Lukács é considerado o maior teórico do marxismo. Mas isso lhe valeu críticas como pensador oficial do marxismo soviético , obediente ao dogmatismo estalinista, apesar de sua carta sobre o stalinismo e sua crítica do "taticismo" staliniano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No Brasil, existe uma escola lukaciana que tinha no filósofo judeu José Chasin o seu papa. Com a morte do chefe, sobressaíram-se Sergio Lessa, Ricardo Antunes, Zé Paulo Netto e outros.

Hoje há uma disputa para ver quem melhor interpretou o pensamento do mestre húngaro. É a tradição escolástica do marxismo brasileiro": interpretar, reinterpretar e assim por diante.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE