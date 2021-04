A razão é a fé de quem espera mais da vida

As últimas notíciasque me chegam não são fake, elasnos conduzem ao submundo das energias negativas e reais oriundas de posturas verídicas e advindasdo comportamento divisional dos chamados Homens públicos.

O prefeito de Curitiba enviou à Câmarade Vereadores PL que prevê multa para para quem der comida aos "sem teto"; o valor da multa é de 550,00 e será cobrado de pessoa física e jurídica, que alimente seres humanos em situação de rua, sem autorização prévia.

Rafael Greca do DEM, o prefeito da capital do Paraná, parece não comungar do pensamento do sociólogo Herbert de Souza (o Betinho), símbolo e empreendedor da Campanha: "Quem tem fome tem pressa" que nos anos noventa (do século passado) liderou uma ação histórica contra a mazela da fome no Brasil: "Ação da Cidadania contra a fome, a miséria e pela vida".

Na década de 1990 no Brasil, 14,8 milhõesde brasileiros passavam fome, em um país com 150 milhões de habitantes.

Hoje, dos 211 milhões de almas, o númerode famintos gira em torno de 14 milhões, com projeções do IBGE, de chegar a 20 milhões em 2021.

Ecomo demonstra a notícia veiculada pela CNN, a respeito das exigências feitas pelo prefeito de Curitiba, notexto da PL acima citada: elenca uma série de burocracias que terãode ser cumpridas para que tal clientela empobrecida seja auxiliada por terceiros:caso a PL seja aprovada. Enquanto isso, ossistemas digestórios de centenas de pessoas aguardamserem alimentados,para que haja a nutrição celular que garante vida biológica.

(...) Fundamental para a superação da miséria, da pobreza, da falta de oportunidades e da desigualdade social.

E é por isso que o Fome Zero é mais, muito mais do que um programa de doação de alimentos. Essas doações emergenciais são necessárias, mas todos sabemos que não acabam com o problema.

É preciso não apenas neutralizar os efeitos da fome, mas sobretudo atacar as suas causas.

Vamos criar as condições para que todas as pessoas no nosso país possam comer decentemente três vezes ao dia, todos os dias, sem precisar de doações de ninguém.

E quando digo comer, não estou falando apenas de encher a barriga. Isso, as famílias do semi-árido nordestino já fazem precariamente há séculos, dando aos seus filhos os poucos alimentos que possuem, mas sem o mínimo conteúdo nutricional (...)

Fragmento do pronunciamento do presidente Lula publicado em jornal em 30 de janeiro de 2003.

#FOMEZERO

#LEIABRAZILEVIREBRASIL

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.