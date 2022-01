A retomada da Teologia da libertação na base da Igreja Católica

Ou acabamos com este sistema capitalista de acúmulo ou ele acaba com o planeta Terra! É esta a tarefa dos cristãos e cristãs edit

A Teologia da Libertação, que muitos disseram não existir mais, tem retomado com vigor missionário a sua atuação no seio da sociedade. Existe um movimento muito curioso acontecendo ao mesmo tempo em muitos lugares do Brasil e da América Latina de aglutinação destes grupos.

Tenho visto cada dia mais pessoas querendo saber o que é a Teologia da Libertação a partir do ponto de vista daqueles que são adeptos e favoráveis à Igreja em Saída, proposta por Papa Francisco e da retomada da Opção Preferencial Pelos Pobres como prática de vida e a Teologia da Libertação como compreensão filosófica do pensamento cristão.

Assim sendo, juntamos a busca libertadora dos pobres e de todo ser humano que, nas palavras de Papa Francisco, estejam vivendo nas periferias geográficas e existenciais para que sejam incluídos, acolhidos e acolhidas, amados e tratados com a dignidade de filhos e filhas de Deus.

Deste modo, queremos construir nossa participação na Igreja e na sociedade com a alegria dos que servem ao Reino e querem ver a vontade de Deus sendo feita aqui na Terra como é no céu! É esta a razão que por essa perspectiva o capitalismo e sua versão mais diabólica que é o neoliberalismo não pode ser aceito neste projeto. Por isso, deve ser combatido e desmascarado.

Como podemos ver a vontade de Deus sendo feita aqui na Terra se no Brasil e no mundo, os 1% mais abastados da população, possui, em 2021, praticamente a metade (48,9%) da riqueza nacional. Isso significa o seguinte: No Brasil há 213 milhões de habitantes. Isso signifca que os 200.000 brasileiros mais ricos, possuem o equivalente à riqueza dos 107.000.000 (Cento e Sete Milhões) mais pobres).

Traduzindo isso em números, é mais ou menos como se cada vez que quando um dos brasileiros mais pobres ganham R$ 1,00, os mais ricos, ganham R$ 531,00 no mesmo período. Isso significa que quando os mais pobres conseguem ganhar R$ 531,00, os mais ricos, ganharam no mesmo período e tempo, R$ 281.961,00. A isso se dá o nome de distribuição de renda.

Assim, os 10% mais ricos do mundo ganham 52% da renda mundial, enquanto os 50% mais pobres recebe apenas 8,5% do total. As diferenças são ainda maiores em relação ao patrimônio: a metade mais pobre possui apenas 2% da riqueza mundial (no Brasil é menos de 1%), enquanto os 10% mais abastados possuem 76% da fortuna global.

Ou acabamos com este sistema capitalista de acúmulo, ou ele acaba com o planeta Terra! É esta a tarefa dos cristãos e cristãs que compreendem o chamado do Evangelho. Sim. Sempre haverá pobres entre nós. Mas a miséria não é uma concessão divina! Isso é fruto da maldade humana, aliada ao exercício demoníaco do acúmulo de riquezas, da avareza produzidos por este sistema!

