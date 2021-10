A Solução Final

Apoie o 247

O MPF está pedindo em uma ação, que o CFM pague R$ 60 milhões de indenização por sua recomendação no uso da Cloroquina para o Covid. Isto é inédito no mundo e mostra até onde a cegueira bolsonarista chegou.

Ainda tenho na memória o fim do programa Mais Médicos. Um momento trágico quando centenas de milhares de brasileiros perderam seus médicos, aqueles que vieram de Cuba e se instalaram nos mais diversos rincões do país, lugares que nenhum médico brasileiro estava disposto a chegar.

Conheço excelentes médicos, e conheço péssimos médicos. Esta é uma das profissões preferidas por psicopatas. E convenhamos, muitas vezes, diante do que é preciso ser feito para salvar uma vida, melhor que seja um psicopata. Entendam que nem todo psicopata tem desejos assassinos como nos mostram no cinema.

Quando o Conselho Federal de Medicina, órgão máximo dos médicos dá seu aval para o uso de um medicamento ineficaz no combate ao Covid, que pode deixar sequelas e até levar a morte, algo está muito errado. Mas é exatamente isso que diz o Parecer 4/2020 de 23 de Maio de 2020, onde recomenda o uso dos medicamentos cloroquina e hidroxicloroquina.

Não é por nada que a Prevent Senior se sentiu a vontade para distribuir seus Kits de prevenção e tratamento a Covid com estes medicamentos. A empresa se baseou na recomendação do CFM, e ambos desprezaram as recomendações do Organização Mundial da Saúde. Pasmem que o aval do CFM ainda está em vigor!

Se desse certo, a Prevent Senior poderia poupar milhões sem a necessidade de internar pacientes em UTIs. Mas, por outro lado, quem disse que não deu certo? Uma vez internados e fazendo uso desta medicação, boa parte dos pacientes foram "rapidamente" a óbito. Assim, com menos dias de internação, menos gastos.

Leio que brasileiros foram usados em um experimento macabro pela empresa. Escreveram sobre um Holocausto Brasileiro, compararam com Mengele, o médico nazista que fazia experiências com prisioneiros judeus. Eu me permito discordar, não existiu nenhum experimento, assim como o Holocausto não foi uma experiência.

Quando os nazistas decidiram pela Solução Final, acabar com os judeus no mundo, eles criaram uma máquina de matar. Os fornos crematórios dos Campos de Concentração são o ponto final de jornada. Antes havia toda uma logística para capturar e trazer os judeus, fornecimento do gás para as execuções, quantidade de pessoas por vez nas câmaras, tempo de exposição ao gás, recolhimento dos cadáveres e finalmente os fornos. Tudo meticulosamente executado.

O fornecimento dos Kits Covid, também obedeceram critérios logísticos para sua distribuição e uso preventivo. Os clientes, majoritariamente idosos, receberam em suas casas o Kit para que fosse imediatamente utilizado. Vinha com a prescrição de quantidade ao dia e número de dias. Passava a falsa ideia de que assim estariam se prevenindo de ficarem doentes.

Não se importaram com as sequelas e as restrições ao uso dos medicamentos. Seu interesse estava única e cegamente voltado para a economia em internações, e se fosse o caso, na diminuição de dias na UTI. Tudo metodicamente planejado, assim como a Solução Final nazista.

Ainda bem que existem bons médicos. Partiu deles a denúncia sobre o que estava acontecendo e graças a eles, muitas mortes puderam ser evitadas. Por cota de sua coragem, alguns foram despedidos, denunciados ao conselho de ética e são perseguidos até hoje.

Não concordo que se acabe com a Prevent Senior, assim como não se acabou com a Alemanha. Os responsáveis precisam pagar por seus crimes e os bons funcionários preservados para que continuem prestando serviço aos milhares de clientes que dependem da empresa. Também não basta multar o CFM, seus diretores envolvidos nesta barbárie precisam ser punidos.

Nenhum judeu imaginava que ao chegar ao Campo de Concentração estava entrando em um Campo de Extermínio e que dento de poucas horas estaria reduzido a cinzas. Da mesma maneira, nenhum brasileiro que fez uso do Kit Covid imaginou que estaria sujeito a contrair a doença podendo ir a óbito em poucos dias, ou estar condenado a viver com sequelas pelo uso dos medicamentos.

Levou algum tempo para se compreender a dimensão das atrocidades nazistas, principalmente pela incredulidade de que fosse humanamente possível se criar uma indústria da morte. Talvez ainda leve um tempo para se ter uma ideia clara do horror cometido por médicos a serviço de uma empresa de saúde amparados por seu conselho de classe.

Mais um ponto para as já muitas características nazistas deste governo.

