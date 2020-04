Parece que o presidente achou um ministro da saúde à sua imagem e semelhança, o que significa que nós não temos mais ministério da saúde.

E causa uma sensação de horror ver as pessoas invadindo o shopping center sem nenhuma percepção daquilo a que estão se expondo, porque o presidente está fazendo valer a sua tese.

Sim, parece, cada vez mais, que o presidente tem uma tese sobre o covid-19, e, mais, dispõe de nós, população desse pais, como cobaias.

Não me pergunte com que autoridade acadêmica o presidente elaborou essa tese; aliás, ele escolheu um ministro que tem a sorte de que, no Brasil, basta ser médico para ser tratado por Doutor, se precisasse da tese e do reconhecimento acadêmico, tudo indica, que teria ser tratado por outro título.

Então, se quem deveria ter o aval não tem, imagina o presidente! Mas, ele tem a tese e as cobaias.

E ele tem apoio, como disse o ex-ministro da saúde: “A Casa Grande arrumou o quarto dela, a despensa está cheia. Tem o seu próprio hospital. Lamenta muito o que está acontecendo, mas quer saber quando o engenho vai voltar a funcionar.”

Bem… eu não sei se a Casa Grande lamenta. Tenho fortes razões para crer que não.

Além disso, o presidente agora tem o apoio do Roberto Jefferson e do Waldemar Costa Neto, os seus partidos podem vir a assumir a pasta do Trabalho e o Banco do Nordeste, assim, a secretaria de vigilância em saúde no Ministério da Saúde (o que mostra o valor que a saúde tem para o presidente).

Provavelmente, competirão com o vírus pelo índice de letalidade.

Tudo isso faz parte de fortalecimento do governo no Congresso, por meio de reforma ministerial, segundo noticias, sugerido pelos generais que cercam o presidente, os mesmos que elogiam a ditadura.

Segundo o mesmo artigo, começou com a deflagração do esvaziamento do ministério da economia, ou seja, a grande desculpa, que seus eleitores apresentam, para ter votado no presidente, se esvai como agua entre o dedos.

Além de, aparentemente, ter sua tese sobre o Covid-19, ele, também, parece ter uma tese sobre liberdade, uma vez que tentou discursar na manifestação que pleiteava a edição de um novo AI5.

Quando o Presidente participa de uma manifestação dessa natureza, surge uma questão: Por que ele continua presidente se quer ser ditador? Por que já não foi deposto, já que rejeita o sistema que o colocou no poder?

Estão reconstruindo a Senzala… Temos de tomar a Casa Grande!

