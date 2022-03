Apoie o 247

Por Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia

Não há um pingo de sinceridade da Rússia ao sinalizar que está disposta a dar fim rápido à guerra.

Conversa, mas é conversa pra boi dormir. Empurra com a barriga, finge que negocia, enquanto a invasão da Ucrânia continua. Prosseguir atacando é mais negócio para Putin que tirar o time de campo. Quanto mais fraca a Ucrânia, maior o cacife na negociação de paz. Negociar na bacia das almas é o seu plano.

À Ucrânia interessa o fim da guerra para ontem, porque sabe estar em inferioridade militar e cada novo dia de guerra significa destruição da infraestrutura e perdas humanas irreparáveis.

As cidades ucranianas estão sendo bombardeadas, não as russas. Civis ucranianos estão morrendo, não os russos. A economia da Ucrânia está em frangalhos, abalada pela paralisação ou desaceleração das forças produtivas, cancelamento das exportações de grãos e a fuga da população. Não a russa.

Mesmo afetada fortemente pelas sanções dos Estados Unidos e da Europa, a Rússia acumulou reservas em moeda estrangeira que permitem tocar o barco por um bom tempo, ao menos até junho, de acordo com um relatório publicado na mídia russa.

Daí a urgência externada por Kiev e a calma modorrenta de Moscou.

As duas posições revelaram-se na reunião de hoje, em Antália, Turquia, entre os chanceleres russo e ucraniano.

Dmytro Kuleba propôs cessar fogo imediato de 24 horas, mas Lavrov nem deu bola. Insistiu no discurso negacionista - “a Rússia não atacou a Ucrânia” -, acusou a Ucrânia pelo bombardeio da maternidade em Mariupol (“comando Azov se infiltrou no hospital”), repetiu o surrado refrão de que o alvo da invasão da Ucrânia é o neonazismo (“batalhões com as listras SS”) ou seja: não deu sinal algum de baixar armas.

A Ucrânia quer paz. A Rússia quer guerra.

(Conheça e apoie o projeto Jornalistas pela Democracia)

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.