A vitória do Lula e o começo do fim do pesadelo

Lula é o vencedor da eleição presidencial de 2022.

Esta eleição será vencida por Lula – se não for hoje, já no primeiro turno, será no último domingo deste mês, 30 de outubro.

A lógica e a racionalidade política confirmam que é remota a hipótese de Lula ver seu retorno à presidência do Brasil mais uma vez adiado, como aconteceu em 2018.

Assim como hoje, na eleição passada Lula também era um candidato imbatível. Ele certamente voltaria à Presidência da República, e com uma votação estrondosa.

Por isso as oligarquias colocaram a gangue da Lava Jato em operação para trapacear o sistema de justiça e a democracia e prender Lula numa masmorra, longe das urnas, para ele não poder votar e, principalmente, para ele não poder ser votado e, assim, eleito.

Dessa vez não conseguirão adiar o retorno do Lula à Presidência, salvo na hipótese de atentarem contra a vida dele.

A eleição do Lula – já no dia de hoje; ou, no máximo, no próximo dia 30 – significa o começo do fim do pesadelo fascista-militar.

A vitória do Lula traz o alívio que o Brasil e o mundo inteiro tanto anseiam. E traz, também, a certeza de que o longo processo de restauração da democracia, de reconstrução e desfascistização do país estará nas melhores mãos; nas mãos do mais genial líder popular da história contemporânea.

