A volta da Terra redonda

Olavo de Carvalho debochou da pandemia e era um ativista antivacina, contraiu a COVID e faleceu. Quantos casos como esse vindo de ativistas do mesmo porte, pastores e todo tipo de arauto da morte que influenciaram incautos que também acabaram perdendo a vida ou até com sequelas graves? Culpava os países comunistas pela vacinação em massa, dizendo que implantavam um chip. Uma luta contra um inimigo inexistente me lembra na década de 90, o senador americano Bob Dole que culpava a violência da TV e do cinema pelos crimes no país, sendo que o político era apoiado pela National Rifle Association, a apoteose da hipocrisia.

Morreu Olavo de Carvalho, ideólogo bolsonarista que enganou muita gente com discurso anticientífico, polemista, terraplanista e ideólogo do neo-fascismo brasileiro, foi o maior garoto-propaganda da luta contra a vacinação contra a Covid. Bolsonaro decretou luto oficial no país e não redigiu uma nota sobre Elza Soares. O legado de Olavo é ter dado autoconfiança para o bolsonarismo, dando espaço ao radicalismo político. A arrogância de um ponto de vista sem embasamento ganhava força sempre com xingamentos e expressões utilizadas com agressividade.

Foi precursor do terraplanismo no Brasil e no momento em que a ciência lança ao espaço o telescópio James Webb, o maior e mais potente já construído, onde irá explorar as origens do Universo e exoplanetas parecidos com a Terra, procurar vida extraterrestre onde audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve! Em um momento de avanços tecnológicos incríveis, temos o contraste de um país dando ouvidos a um arremedo de pensador da extrema-direita, sem base científica e muito menos filosófica. Afinal, Olavo de Carvalho criticava desde cientistas como Newton até pensadores como Sartre. Seu compromisso não era com a verdade, com os fatos ou com a lógica, mas com a retórica. E nisso, terraplanistas se apoiaram.

Apesar de um grupo de extrema-direita estar levantando a hipótese de lavar Olavo à condição de santo, sua influencia será arrefecida no Brasil com novos ares chegando à América Latina e um ano de preocupações com eleições. Olavo de Carvalho, defensor ferrenho da terra plana e negacionista, morre de Covid, Prova não só que a terra é redonda, mas que ela gira. Fatos simples podem ajudar agora aqueles que ouviam retórica e podem dar razão a ciência. Quando um barco desaparece no horizonte ele vai ficando menor até não conseguimos ver. Terra redonda. Diferentes constelações são vistas de diferentes latitudes. Terra redonda. Aristóteles, 350 anos antes de Cristo, mostrou que em eclipses lunares, a sombra da Terra na face do Sol é curvada. Terra plana. Aos poucos novamente teremos a ciência sendo ouvida com sensatez, da mesma maneira que a maior parte da população se mostra apoiando a vacinação.

As teorias conspiracionistas de Olavo só não são enterradas de vez, porque os núcleos fascistas no país terão fôlego por mais um tempo, mas podemos comemorar a volta da terra redonda. Os gregos já sabiam da Terra redonda, mas na idade das trevas, tivemos o conceito da terra plana que seguiu até Ptolomeu. A dominação do povo pela religião necessariamente passava por conceitos em que precisavam ter através do divino, as justificativas para a condição escravidão. Não só por leis, por força, mas também por ideias. Felizmente, após séculos de escuridão, a ciência desvela o véu da ignorância. E nesse momento trevoso em que passamos, quando seu principal ideólogo falece, falece também os conceitos da qual representam esse espírito de dominação de leigos e incautos.

Que Deus tenha misericórdia do sofrimento da família e reconforte seus corações. Mas os valores de suas ideias, o clima de seita e a ideia de que estávamos resistindo a alguma ameaça invisível, morrem com ele. E hoje podemos comemorar a volta da Terra redonda.

