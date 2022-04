Aberta a temporada de definições

No mês de março as movimentações políticas foram marcadas pelo antagonismo de duas forças edit

No mês de março as movimentações políticas foram marcadas pelo antagonismo de duas forças, rachando ao meio o Partido Democrático Trabalhista (PDT), as quais disputam a ferro e fogo a indicação à disputa na chapa majoritária ao governo do estado do Ceará. Por um lado o ex-prefeito Roberto Cláudio, representante da oligarquia Ferreira Gomes; do outro lado da disputa está a corrente do governador Camilo Santana (PT), que aposta suas fichas na indicação da reeleição da governadora Izolda Cela (PDT).

Camilo tem plena consciência da necessidade de partir para o ataque se por ventura quiser consolidar-se como uma liderança política de verdade, saindo da sombra dos Ferreira Gomes, buscando explorar a debilidade político-eleitoral do candidato da Roberto Cláudio que tem sua imagem atrelada à experiência municipal na capital, sendo pouco conhecido no restante do estado. Por isso levou consigo Izolda Cela em todos os eventos oficiais de inauguração de obras e equipamentos no último período de sua gestão nos diversos municípios cearenses.

Na outra margem, agora no mês de abril, atentos à forte tensão pela qual atravessa a sigla partidária pedetista no estado, integrantes do Partido dos Trabalhadores (PT) deflagraram um processo de conversações e consultas às suas bases dirigentes e militantes no sentido de medirem o grau da viabilidade de uma candidatura própria do PT ao governo do estado. É pública e notória a revolta da totalidade dos petistas cearenses diante dos ataques covardes e meliantes de Ciro Ferreira Gomes (PDT), realizados de forma sistemática e taticamente planejada, ao Partido dos Trabalhadores e ao candidato à presidência da república, Luiz Inácio Lula da Silva. Os dirigentes petistas sabem muito bem que tais ataques poderão levar boa parte da militância a votar em outro candidato ao governo do estado, no caso, na candidata Adelita Monteiro (PSOL), caso o PT não se posicione firmemente nesta questão.

Neste sentido, dois nomes despontam com fortes possibilidades de serem escolhidos para a disputa ao governo do estado pelo PT. De um lado o deputado federal José Airton Cirilo, com um acúmulo político de haver sido prefeito de Icapuí, em duas gestões; vereador de Aracati e de Fortaleza; deputado federal por quatro mandatos consecutivos. José Airton destaca-se por ter iniciado, no início de 2021, um amplo debate por todo o estado, da necessidade de o PT construir um palanque leal e forte para o presidente Lula nesta eleição, com um programa de governo local que esteja plenamente sintonizado com o projeto nacional a ser implantado com a eleição de Lula. Do outro lado está a deputada federal Luizianne Lins, tendo sido vereadora, deputada estadual e por duas vezes seguidas ocupado a titularidade de prefeitura de Fortaleza.

Importante registrar ainda que nesta configuração de candidatura própria do PT ao governo do estado, o ex-governador Camilo Santana (PT) joga um papel relevante, podendo inclusive, além de eleger-se senador, simultaneamente consagrar um companheiro do seu partido ao executivo estadual. Trata-se de aguardar os próximos movimentos do tabuleiro.

