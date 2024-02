Abin Paralela espionou desafetos de Bolsonaro

Apoie o 247

Na lista de 21 pessoas espionadas pela Abin paralela, divulgada agora há pouco pelo repórter Túlio Amâncio, da TV Bandeirantes, constam vários desafetos pessoais de Bolsonaro, tais como o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o ministro Abraham Weintraub, o general Santos Cruz, o deputado Alexandre Frota, o governador João Dória e os ministros do STF Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso e Gilmar Mendes.

Espionar não significa apenas monitoramento pelo FirstMile. Outras ferramentas também foram empregadas.

Não há dúvida que a espionagem atendeu a seus interesses pessoais, o que o coloca no comando de uma organização clandestina e criminosa que se infiltrou na Abin durante o seu governo.

Isso dá muitos anos de cadeia.

