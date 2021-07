Abuso de autoridade são as mortes!

No Brasil há leões do desmando e da desigualdade devorando brasileiras e brasileiros na arena sanguinária da fome e da alta contaminação por Covid-19. Em um ato de descomprometimento ético e moral. Dentro de um país que padece de corrupção generalizada edit

A frase que encabeça este artigo foi proferida ontem pelo senador Omar Aziz no decorrer da sessão da CPI da Pandemia. E foi uma resposta dada à presidência da República. A réplica caiu como uma luva. Hoje, o número de óbitos causados pela possível zoonose e com certeza virose, já soma 536 mil, e este fato é cruel.

A cruzada é árdua, é quase religiosa mesmo, pois nasceu da preocupação com a conversão. Converter "futuras mortes" em "vidas'', ou seja, investigar e detectar o quê, e quem impediu e/ou impede que haja um recrudescimento das baixas por SARS-COV-2 no país.

O papel do Senado federal é secular. Em Roma Antiga, por exemplo, durante o Império, a Monarquia e a República ele exerceu o papel de legislar e também controlar/mediar ações do Executivo, especialmente na República. A sociedade romana vislumbrou a Monarquia, o Império e a República desfilarem à sua frente (através de gerações) e inclusive assistiu à queda de imperadores como Calígula; que, enlouquecido por poder extrapolou os parâmetros entre o bem e o mal.

Sua queda adveio de certa “responsabilidade social” por parte do Senado (que dantes fora um clã de anciãos). Este segmento regimental sofreu confrontos violentos com o filho de Germânico (general do Exército romano), verdadeiro abusador de autoridade. O referido imperador disse: “Lembre-se de que tenho o direito de fazer qualquer coisa com qualquer pessoa".

Caio Júlio César Augusto Germânico reinou durante quatro anos; e dentre algumas atrocidades, ele ordenava que se atirasse cristãos aos leões. Hoje, no Brasil há leões do desmando e da desigualdade devorando brasileiras e brasileiros na arena sanguinária da fome e da alta contaminação por Covid-19. Em um ato de descomprometimento ético e moral. Dentro de um país que padece de corrupção generalizada.

