Ações de lideranças comunitárias constrangem governantes e Cedae lança campanha de sanitização

A primeira favela do estado do Rio de Janeiro a receber os procedimentos de sanitização no combate à pandemia do novo coronavírus foi a Vila Ipiranga, em Niterói, no final de março, onde a Prefeitura esteve à frente da operação, com pessoal, equipamentos específicos e até caminhões pipa.

No Rio de Janeiro (Capital), o morro do Santa Marta saiu na frente, graças aos irmãos Thiago Firmino e Tandy, que conseguiram doações através de vaquinha feita pela internet e também doação de amigos dinamarqueses, que ajudaram na grana para a compra dos dois equipamentos sopradores. Os atomizadores são carregados nas costas, como mochilas e possuem motores movidos à gasolina, que lançam uma solução de quaternário de amônio diluído em água. Para a segurança dos operadores é obrigatório o uso de macacão, luvas, botas de borracha e máscara de gás.

No Santa a primeira sanitização ocorreu no dia 05 de abril. A cobertura da imprensa e a comunicação entre as lideranças comunitárias pelas redes sociais provocaram a vontade da exportação da ideia para outras localidades. Em seguida a Comlurb acelerou sua organização interna e passou a oferecer o serviço para diversas favelas.

No sábado, 18/04, a sanitização chegou ao morro da Babilônia e Chapéu Mangueira, localizado no bairro do Leme, na Zona Sul do Rio. A operação foi organizada pelo do movimento Babilônia Utopia, que adiou a inauguração de sua sede, que abrigaria atividades socioculturais, para atuar somente em ações solidárias. A direção do movimento decidiu canalizar suas energias para as ações de enfrentamento à pandemia do Covid-19, com foco no planejamento da sanitização local.

Depois de todas as providências tomadas, desde os primeiros dias de abril, o evento aconteceu e obteve grande aceitação dos moradores. Alguns chegaram até a dizer que a operação foi parecida com os trabalhos feitos na China. Convidados por André a dupla de Botafogo foi trabalhar no Leme. Thiago e Tandy se juntaram à equipe local e levaram seus equipamentos e toda experiência para ajudarem os colegas da favela coirmã, Chapéu Mangueira e Babilônia.

O encontro das duas equipes aconteceu logo pela manhã, no Espaço Jardim da Babilônia, onde funciona a pré-sede do movimento Babilônia Utopia. André Constantine, que já havia participado de uma operação no morro Santa Marta, convenceu as lideranças locais que valeria à pena comprar dois equipamentos similares ao que usou no seu treinamento. Assim, foi formado um grupo misto de trabalho, composto por lideranças das duas favelas, com Thiago, Tandy, André e Anderson. Eles percorreram pelas vias, becos e escadarias uniformizados com todos os apetrechos de proteção e com os motores dos higienizadores ligados.

A recepção dos moradores foi bastante calorosa. Uma mistura de alívio e emoção ao ver uma ação tão importante e esperada ser realizada graças ao planejamento e mão-de-obra das lideranças locais e visitantes. As operações de sanitização iniciadas pelos irmãos do Santa Marta, e expandidas para outras favelas, deram tão certo que, além da Comlurb, também influenciaram a diretoria da Cedae que nesta sexta-feira (24), deu início a uma campanha de sanitização de diversas comunidades do Rio que vai até o dia 30 de abril. A primeira comunidade programada para receber a Companhia foi o Vidigal, depois outras favelas receberão o serviço que complementará o que está sendo feito pela Comlurb.

Parabéns às lideranças dos movimentos sociais do Rio (Capital), que com suas iniciativas autônomas, constrangeram nossos governantes a se mexerem para implantar os devidos serviços de combate à pandemia convid-19.

