Alckmin viu o que Ciro não quis ver

Geraldo Alckmin está olhando para o futuro, para uma possível candidatura a presidente da república com apoio de Lula. Alckmin sabe que jamais seria presidente se continuasse com o discurso neoliberal colado no que há de pior nesse país desde o golpe de 2016, passando pela Lava Jato até a perda total com Bolsonaro.

Alckmin quer uma aproximação com os progressistas, pois percebeu que o país terá de passar por uma reconstrução, uma desintoxicação libertadora que coloque o Brasil de volta na rota do desenvolvimento econômico e social.

Ciro Gomes nunca teve essa percepção, senão teria aceitado ser vice na eleição de 2018, quando Lula ainda vibrava nas ondas de uma possível candidatura. Porém, Ciro refutou, abusou das bravatas e encolheu na sua arrogância.

Geraldo Alckmin é o preferido de Lula para a vice-presidência, e o petista tenta convencer alguns membros do PT disso. O ex-governador ainda não admitiu, mas ingressará no PSB que tem muito a lucrar em apoiar Lula.

É óbvio que Lula não precisa de Alckmin para se eleger, mas visa ganhar governabilidade no Congresso. Certo é que Lula não vai mudar sua biografia, o PT sempre teve o apoio de partidos como o PSB; Alckmin é que vai ter que rever a sua.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.