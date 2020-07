Alerta da ONU: Fome pode afetar 67 milhões de latino-americanos em 2030

Sem considerar o impacto da Covid-19, as projeções do relatório intitulado "The State of Food Security and Nutrition in the World 2020" (Estado da Segurança alimentar e da Nutrição no Mundo em 2020), da ONU, prevê que a fome na América Latina pode alcançar patamares alarmantes nesta década.

As projeções mostram que o mundo não está no caminho de alcançar a Fome Zero até 2030 e, apesar de alguns progressos, a maioria dos indicadores também não estão no caminho de cumprir as metas globais de nutrição.

O relatório utiliza a avaliação usual da segurança e nutrição alimentar com projeções de como o mundo pode ser em 2030, se as tendências da última década continuarem confirmando as edições anteriores de que o número de pessoas afetadas pela fome em todo mundo tem aumentado lentamente desde 2014.

Segundo o relatório, há de se destacar que houve algum progresso em termos de nanismo infantil, baixo peso ao nascer e amamentação exclusiva, mas em um ritmo ainda muito lento. O sobrepeso infantil não está melhorando e a obesidade adulta está aumentando em todas as regiões.

O relatório destaca a qualidade da dieta como um elo crítico entre segurança alimentar e nutrição. O cumprimento das metas do ODS 2 (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU) somente será possível se as pessoas tiverem comida suficiente para comer e se o que estão comendo é nutritivo e acessível.

Para diminuir, ou acabar com a fome e todas as formas de desnutrição, o relatório sustenta a discussão das políticas sobre nutrição e a inclusão de estratégias alimentares, garantindo assim, dietas saudáveis e acessíveis.

Se levarmos em conta a pandemia, o Brasil estará no epicentro da fome até o final deste ano. Milhões de trabalhadores brasileiros, homens e mulheres, perderam renda e não conseguem sustentar suas famílias.

O fracassado Programa Emergencial de Suporte ao Emprego, não chega a mais de 80% de quem precisa, enquanto o governo federal beneficia grandes empresas.

