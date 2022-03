Aliado de Putin diz que só a Bielorrússia apoia a Rússia

"Escancarar dessa forma o isolamento da Rússia não combinava com as mais recentes determinações do Roskomnadzor, o DIP do governo russo", escreve Solnik edit

Hoje de manhã, hora de São Paulo, o site da Gazeta Russa, de Moscou, publicou a seguinte declaração do presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, à emissora de televisão TBS, do Japão:

“Se alguém apoia a Rússia, é apenas a Bielorrússia. Todo o resto ou assume uma posição neutra ou luta ao lado da Ucrânia”.

Estranhei. A Gazeta Russa, órgão oficial do governo, é a voz do Ministério das Relações Exteriores. Durante alguns anos uma edição de quatro páginas saía uma vez por semana como encarte na Folha de S. Paulo.

Escancarar dessa forma o isolamento da Rússia e o apoio maciço do mundo à Ucrânia não combinava com as mais recentes determinações do Roskomnadzor, o DIP do governo russo.

Se bem que as ordens de caracterizar o que está acontecendo como ação humanitária foram seguidas estritamente no encerramento da matéria:

“Em 24 de fevereiro, o presidente russo Vladimir Putin decidiu realizar uma operação militar especial para proteger o Donbass em resposta a um pedido de ajuda dos chefes do LPR e do DPR”.

Uma hora depois, acessei novamente o site. A matéria não estava mais lá. Fora trocada por outra, também sobre a entrevista de Lukashenko, mas com outro título: “Lukashenko diz que Putin está em grande forma”.

Abordava outro trecho da entrevista à TV japonesa, mas sem mencionar a declaração acerca do apoio solitário da Bielorrússia à Rússia.

Em alguns minutos, até mesmo essa matéria foi retirada do site, enquanto as demais, que haviam subido junto com ela, continuavam no ar.

